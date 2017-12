NASA má problémy, pátrač po druhej Zemi sa pokazil

Kozmický detektív Kepler má ťažkosti a mohol by skončiť. Nefunguje mu ďalší zotrvačník.

16. máj 2013 o 15:38 Tomáš Prokopčák

Misia teleskopu Kepler by sa mohla skončiť.(Zdroj: VIZUALIZÁCIA – NASA)

BRATISLAVA. Svoju riadnu misiu skončil už minulý rok. No hľadanie vesmírneho detektíva Keplera, ktorý objavil množstvo ďalekých exoplanét, bolo natoľko úspešné, že sa inžinieri v americkom Národnom úrade pre letectvo a vesmír (NASA) rozhodli misiu predĺžiť až do roku 2016.

Druhý zotrvačník

Fakty Misia Kepler Do kozmu ju vyslali 7. marca 2009. Teleskop obieha okolo Slnka. Sleduje hviezdy v súhvezdiach Lýry a Labute a všíma si drobné výkyvy v ich jasnosti. Takto odhaľuje prítomnosť ďalekých exoplanét. Objavila ich viac ako sto.

Dovtedy však kozmický ďalekohľad nemusí prežiť. Úrad priznal, že Kepler má problém s ďalším zo štvorice zotrvačníkov, ktoré slúžia na jeho presnú orientáciu v kozme.

Jeden nefunguje už od minulého roku, ak by misia prišla aj o druhý, jej zbieranie vedeckých poznatkov by sa prakticky skončilo. Už by tak nemohla sledovať zhruba 150-tisíc ďalekých sĺnk a skúmať, či okolo nich čosi nekrúži.

„Nenazval by som to ešte tak, že Kepler skončil alebo je aspoň mimo,“ tvrdil počas telekonferencie pre novinárov John Grunsfeld, zástupca šéfa NASA pre vedecké misie. „No potrebujeme tri z týchto koliesok na to, aby sme mohli robiť vedu o exoplanétach.“

Udržiavať ho

Kozmický ďalekohľad sa sám uviedol do bezpečného módu. Potom zasiahli inžinieri a pomocou motorov ho udržujú v stabilnom stave, pričom paliva na takéto zásahy má Kepler na mesiace až roky. Planetárnu vedu však v takomto režime robiť nevie.

Misia dosiaľ objavila viac než stovku ďalekých planét, tuší takmer o troch tisíckach. Stále však nenarazila na takú, ktorá by sa svojou veľkosťou presne ponášala na našu Zem a zároveň obiehala okolo svojho slnka v správnej vzdialenosti.

Tiež by mala zistiť, aký podiel z exoplanét sa podobá na tú našu - čo sa jej takisto stále nepodarilo.