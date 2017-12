Vesmírny lovec planét má problémy

Americkému observatóriu Kepler nefunguje jedno zo zariadení na presnú orientáciu.

25. júl 2012 o 14:25 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Je jedným z najúspešnejších projektov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) za posledné roky.

Vesmírne observatórium Kepler totiž za tri roky svojej činnosti narazilo na zhruba tri tisícky exoplanét - a to astronómovia ešte nevyhodnotili celý jeden rok nazbieraných údajov. Teraz však NASA priznala, že od minulého týždňa má vesmírny detektív problémy.

Kepleru nefunguje jeden zo štvorice zotrvačníkov, ktoré slúžia na presnú orientáciu zariadenia. Tá je však pre observatórium kľúčová, keďže Kepler sleduje maličké zmeny v jasnosti ďalekých hviezd, ktoré spôsobuje prechod planéty popred miestne slnko.

Nefunkčný zotrvačník tak spôsobil príliš veľkú nepresnosť a minulý týždeň bolo observatórium prakticky nepoužiteľné. Inžinieri to napravili 20. júla, no Kepler stále využíva len tri polohovacie zariadenia.

„Narušenie zberu vedeckých dát pre chybu v zacielení sme si všimli počas rutinnej kontroly 16. júla,“ priznala NASA vo svojom tlačovom vyhlásení. „No konštrukcia družice zvládne zlyhanie tohto zariadenia a aj s tromi môže naplniť všetky ciele misie.“

Vedci priznávajú, že so zlyhaním jedného zo zotrvačníkov počítali. Stalo sa tak však podstatne skôr, ako by si priali. Navyše, jedno zlyhanie Kepler zvládne, no ak by sa pokazilo ešte jedno z týchto zariadení, misia by sa prakticky skončila.

„A potrebovali by sme, aby misia fungovala ešte štyri roky, ak teda chceme nájsť planéty veľké ako Zem v obývateľnej zóne hviezd rovnakých ako naše Slnko,“ zdôrazňuje pre týždenník New Scientist William Borucki, vedúci výskumník misie Kepler.