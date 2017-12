Disney zachránil Star Wars hry, našiel vývojárov

Nový kontrakt prináša práva na vývoj Star Wars hier do rúk spoločnosti Electronic Arts.

9. máj 2013 o 9:00 Matúš Paculík

BRATISLAVA, BURBANK. Po rozpustení štúdia Lucas Arts sa fanúšikovia hier s tematikou Star Wars obávali o ďalšie herné tituly. Disney ako nový majiteľ značky totiž prezentoval svoje plány len veľmi všeobecne, bez presného vydavateľského plánu.

Začiatkom týždňa sa situácia zmenila, keď Disney a Electronic Arts oznámili uzavretie niekoľkoročnej dohody o vývoji hier s tematikou Star Wars. Zmluva zahŕňa poskytnutie práv na tvorbu hier pre všetky hlavné platformy.

Výnimkou sú sociálne siete a niektoré hry pre mobilné platformy, pri ktorých si Disney zabezpečí vývoj vo vlastných štúdiách.

Tie najlepšie štúdiá

Electronic Arts má na vývoj hier použiť tri svoje najlepšie štúdiá – DICE, Visceral a BioWare. Každé z nich má za sebou niekoľko veľmi úspešných sérií vrátane Dead Space a Battlefield.

Electronic Arts už od roku 2011 prevádzkuje on-line hru s tematikou Hviezdnych vojen, Star Wars: The Old Republic. Štúdio do nej investovalo až niekoľko miliónov dolárov, pričom na dabingu sa zúčastnilo rekordne veľa hercov.

Hra sa časom dostala do problémov, no zmenou systému spoplatnenia sa hra úspešne vyhla svojmu predčasnému ukončeniu. The Old Republic v súčasnosti nemá žiadne mesačné poplatky, zisk generujú mikrotransakcie.

Aj podľa filmov

Frank Gibeau z EA sa vyjadril, že nové herné tituly môžu čerpať zo série filmov Star Wars, no určite nebudú kopírovať ich príbeh.

Nie je zatiaľ isté, či zmluva zahŕňa aj rozpracované hry Battlefront III a Star Wars 1313. EA na to kapacity určite má, pričom práve druhá menovaná hra bola po prvých informáciách prijatá veľmi dobre.

Electronic Arts má na trhu množstvo úspešných titulov, vďaka ktorým má dlhodobo dobré finančné máva aj dobré finančné výsledky. Po oznámení dohody s Disney sa akcie spoločnosti zvýšili a v súčasnosti sú až o tretinu vyššie ako pred polrokom.