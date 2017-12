Disney zrušilo hernú legendu LucasArts

Len niekoľko mesiacov po akvizícii končí legendárne štúdio LucasArts. Poďte si s nami zaspomínať na legendu.

6. apr 2013 o 22:57 Matúš Paculík

Keď koncom minulého roku Disney kúpil spoločnosť Lucasfilm za štyri miliardy dolárov, neboli vôbec jasné jeho zámery s herným štúdiom LucasArts.

Zlé finančné výsledky a dlhodobá neschopnosť prinášať zaujímavé tituly viedla nového majiteľa k nepopulárnemu rozhodnutiu a herné štúdio s 30-ročnou históriou jednoducho skončilo.

Pre Disney to ale nebol ojedinelý krok. Za posledné roky firma zatvorila hneď niekoľko vlastných herných štúdií, ktoré dlhodobo nedokázali priniesť požadovaný zisk.

Veľké prepúšťanie

Zavretím štúdia LucasArts prišlo o prácu vyše 150 zamestnancov. Spolu s ich odchodom sa zrušilo, prípadne pozastavilo množstvo rozpracovaných projektov vrátane Star Wars 1313 a First Assault.

Prvá menovaná hra podľa informácií servera GameInformer našťastie nekončí a je vysoko pravdepodobné, že sa nájde cesta pre jej dokončenie.

Nebude ju ale vyvíjať vlastnými silami a prácu presunie na externé štúdio. Disney si ponechal len niekoľko zamestnancov, ktorí sa budú starať práve o koordináciu herných projektov.

30 rokov na trhu

Začiatky štúdia LucasArts siahajú do roku 1982, kedy prvé hry vznikali pre dnes už legendárne systémy Atari 5200 a Atari 800. O štyri roky neskôr George Lucas súbežne s filmom Labyrinth uvádza rovnomennú hru, na ktorej dizajne spolupracoval známy spisovateľ Douglas Adams.

Koniec osemdesiatych rokov je v znamení skvelých hier Maniac Mansion a Indiana Jones and the Last Crusade v hlavnej úlohe s obľúbeným archeológom. Zlaté časy štúdia LucasArts (vtedy ešte Lucasfilm Games) štartuje adventúra Loom, ktorá stagnujúci žáner dokázala poraziť svojou originalitou.

Je veľkou škodou, že jej pokračovanie bolo nakoniec zrušené. Hráčom to vynahrádza hrou Monkey Island v hlavnej úlohe s mladým pirátom-nepirátom a naruby obráteným pirátskym svetom.

Konečne Star Wars

LucasArts sa s uvedením hier s tematikou Star Wars neponáhľali. Prvou interne vytvorenou hrou bol vesmírny simulátor X-Wing, nasledovaný veľkým hitom Rebel Assault. Ten ako jeden z prvých vo veľkej miere využíval digitálne videosekvencie a množstvo hráčov si práve kvôli tejto hre kúpilo svoju prvú CD-ROM mechaniku.

Sériu úspešných akčných hier naštartoval titul Star Wars: Dark Forces. Podobnosť s Doomom mu neuškodila, vývojári sa aj napriek tomu obhajovali skorším začatím prác. Hru nasledovala séria niekoľkých skvelých pokračovaní, no LucasArts tu boli podpísaní len po prvou dvojicou.

Na plecia externých štúdií preniesli aj dvojicu RPG hier Knight of the Old Republic. Kritikou ocenený prvý diel vytvorilo štúdio BioWare, ktoré dnes poznáme hlavne vďaka sériám Mass Effect a Baldurs Gate.

Na konci sa im nedarilo

Poslednou interne vytvorenou hrou bola Star Wars: The Force Unleashed II. Svojou kvalitou nedokázala osloviť široké publikum a na jej priemernosti sa dokonca zhodli hráči a aj recenzenti.

Spolu s BioWare a Electronic Arts stáli pri MMORPG hre Star Wars The Old Republic, ktorá sa po komplikovanom štarte našťastie dokázala uchytiť vo Free to Play podobe.

Upadajúce štúdio mala na nohy postaviť novinka Star Wars 1313, ktorej prvé ukážky vyzerali veľmi sľubne. Kto hru nakoniec dokončí, nie je zatiaľ jasné.