Mravce sa medzi sebou rozprávajú

Zvuk je kľúčový pre mravce aj delfíny, slepé črevo má kdekto a Higgsov bozón neprináša veľmi optimistickú budúcnosť. Prehľad Týždeň vo vede.

22. feb 2013 o 15:01 Tomáš Prokopčák

(Ne)slepé črevo

Slepé črevo nemusí byť také slepé ani neužitočné, ako sa niekedy domnievame. Vedci zistili, že jeho výbežok, apendix sa medzi cicavcami vyvinul najmenej 32-krát. A to podporuje hypotézu, že pomáha chrániť baktérie v našich črevách. +Čítajte viac na Science

Hovoriace mravce

Mravce vydávajú zvuk. Takéto zvuky navyše medzi sebou niektoré druhy využívajú na komunikáciu. Zvládnu to dokonca aj mladé jedince, a táto schopnosť môže byť kľúčová pre ich prežitie. +Čítajte viac na Science

Ako hľadať život

Vedci hovoria, že súčasné podmienky na Marse zrejme sťažili alebo úplne znemožnili prítomnosť organických zlúčenín na jeho povrchu. Preto sa by sa Curiosity i budúce misie mali zamerať na snahu pozrieť sa do skál či pod pôdu. +Čítajte viac na New Scientist

Delfínie mená

Nie je to nové zistenie, vedci však ukázali, ako sa delfíny identifikujú. Využívajú na to špecifické zvuky, ktoré majú ostatným odkázať, že konkrétny jedinec je na mieste prítomný. +Čítajte viac na SME

Silnejšia ako bomba

Astronómovia zistili, že výbuch telesa, ktoré letelo ponad ruské mesto Čeľabinsk, bol silnejší než jadrová bomba zhodená na Hirošimu. V skutočnosti mali miestni obyvatelia šťastie, že objekt vletel do atmosféry pod veľmi nízky uhlom. +Čítajte viac na SME

Higgs a koniec

Ak fyzici dobre namerali vlastnosti Higgsovej častice a zároveň dobre vykonali svoje výpočty, náš vesmír by raz mohol skončiť akýmsi skokom do stabilnejšieho stavu. Dobrá správa je, že by sa tak nemalo stať ešte miliardy rokov. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.