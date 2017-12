Meteor v Rusku bol silnejší ako jadrová bomba

Prvé odhady podcenili veľkosť, hmotnosť aj silu kozmického objektu, ktorý vybuchol nad Ruskom.

17. feb 2013 o 16:27 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, tasr

MOSKVA, BRATISLAVA. Mali obrovské šťastie. Teleso vletelo do atmosféry našej planéty pod veľmi nízkym uhlom a namiesto toho, aby svoju energiu vyčerpalo pri rozsiahlom náraze, o väčšinu z nej prišlo pri rozpade vo vyšších vrstvách atmosféry.

A aj ten výbuch, zhruba tridsať kilometrov nad ruským Čeľabinskom, bol vlastne len slabou ukážkou toho, aké problémy mohli nastať.

Astronómovia totiž zistili, že teleso, ktoré v piatok ráno explodovalo nad ruským územím, bolo väčšie a podstatne ťažšie, ako hovorili prvé odhady.

Len sila jeho výbuchu mohla byť podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) približne tridsaťnásobne väčšia ako jadrová bomba zhodená na japonskú Hirošimu.

Pri inej dráhe objektu by tak boli problémy v regióne podstatne väčšie, nielen tisíc ľudí, ktorých zranili úlomky lietajúceho skla.

Bol podstatne väčší

Fakty Meteor v Rusku Podľa NASA mal objekt 15 metrov a hmotnosť až 10-tisíc ton.

Rozpadol sa po 32,5 sekundy.

„Bola to veľmi, veľmi silná udalosť,“ vysvetľuje pre magazín Nature astronómka Margaret Campbell-Brownová. „To ho robí najväčším zaznamenaným objektom, ktorý zasiahol Zem od tunguskej udalosti.“

Predbežné dáta z medzinárodnej siete, ktorá monitoruje prípadné skúšky jadrových zbraní, naznačujú, že vo vzduchu sa uvoľnilo toľko energie, ako by vyprodukovali stovky tisíc ton TNT.

To by znamenalo, že objekt rozpadajúci sa nad Ruskom mal pri vstupe do zemskej atmosféry zhruba pätnásť metrov a hmotnosť okolo sedemtisíc až desaťtisíc ton.

To je tisícnásobne viac, ako pôvodne odhadovali vedci z ruskej akadémie vied.

Meteor vletel do ochrannej vrstvy našej planéty rýchlosťou okolo 64-tisíc kilometrov za hodinu a rozpadol sa zhruba po polovici minúty.

„Očakávame, že udalosť takýchto rozmerov sa odohrá zhruba raz za sto rokov,“ tvrdí v tlačovom vyhlásení NASA Paul Chodas, ktorý na oblohe sleduje blízkozemské objekty.

„Ak máte ohnivú guľu takýchto rozmerov, môžete očakávať veľké množstvo meteoritov na zemi, niektoré dokonca veľké.“

Ruskí vedci podľa agentúry RIA Novosti už objavili v jazere Čebarkuľ úlomky z vesmírneho telesa.

"Práve sme dokončili výskum a môžeme potvrdiť, že úlomky, nájdené našou výpravou v oblasti jazera Čebarkuľ skutočne majú meteorickú povahu," uviedol člen výboru Ruskej akadémie vied pre meteority Viktor Grochovskij z Uralskej federálnej univerzity.

Podľa neho ide o chondrit, ktorý obsahuje asi desať percent železa. "S najväčšou pravdepodobnosťou dostane meno čebarkuľský meteorit," dodal Grochovskij.

Bez varovania

Miestni obyvatelia mali podľa odborníkov obrovské šťastie, že dráha vesmírneho objektu bola napokon taká, že nesmeroval ostrejšie k zemi.

Najväčšie problémy tak napokon spôsobili tlaková a zvuková vlna, ktorými sa uvoľňovala energia rozpadávajúceho sa telesa. Keby letelo pod výraznejším uhlom, zrejme by narobilo podstatne väčšie škody.

Astronómovia pritom o tomto objekte vopred netušili, v súčasnosti totiž sledujú najmä asteroidy väčšie ako sto metrov - a aj tých už objavili viac ako štyritisíc.

Meteory sa však v piatok podľa svedkov mali objaviť aj v Spojených štátoch a nad Kubou, no ďalekohľady vedcov žiadne ďalšie padajúce telesá nezaznamenali.