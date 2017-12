Sony odhalilo PlayStation 4

Elektronický gigant o polnoci zo stredy na štvrtok predstavil ďalšiu generáciu svojej videohernej konzoly.

21. feb 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

NEW YORK, BRATISLAVA. Keď takmer pred dvadsiatimi rokmi prišla prvá z nich, posunula hranie videohier na novú úroveň. Druhá generácia konzol PlayStation zase zmenila videohry z obskúrnej zábavky na spoločenskú udalosť. PlayStation 4 by teraz mala ukázať budúcnosť videohrania.

Sony počas akcie v New Yorku odkrylo prvé informácie o svojom novom zariadení. Sľubuje, že nová konzola ponúkne oveľa "osobnejší zážitok".

Počítač na steroidoch

Nová PlayStation by mala pripomínať počítač na steroidoch. Pobeží na čipe s x86 architektúrou, ktorá sa podľa BBC zvyčajne nachádza v PC. Bude mať 8GB RAM.

Sony k zariadeniu pribalí aj novú generáciu ovládačov, ich súčasťou bude dotykový touchpad a nástroj, ktorý umožní vzdialenej kamere sledovať ich pohyb.

„Nový ovládač je kľúčom k lepšiemu zážitku s PS4," hovorí pre britské médium technologický analytik Brian Blau. „Má schopnosť ľahšie zdieľať obsah a prináša faktor dotyku, ktorý umožňuje ešte viac spôsobov, ako pracovať s hrami."

Sony sľubuje, že PS4 by mala priniesť aj ďalšie nové prvky. Napríklad umožní zastaviť hru, a následne nahrať krátke video z posledných minúť na sociálne siete. Zdieľanie videoklipov by sa tak malo stať rovnako bežné, ako dnes zdieľanie fotografií.

Staré hry? Možno

PlayStation 4 by mala údajne priniesť aj nový prístup ku kupovaniu hier. Sony sľubuje, že hry v PlayStation Store budú okamžite prístupné a zdarma, služba bude založená na systéme Gaikai, ktorý Sony nedávno odkúpilo.

PS 4 zároveň zrejme nebude kompatibilná so staršími konzolami, hry z predchádzajúcich zariadení PlayStation by si však hráči mohli spustiť práve pomocou streamingovej služby. Predpokladá sa, že takýto obsah bude nejakým spôsobom odomykať vlastníctvo pôvodných hier.

Britský denník Daily Telegraph však pripomína, že prakticky nik si nevie predstaviť, ako by to malo naozaj fungovať. Sony však hovorí, že ľudia by si mali kupovať iba to, čo majú naozaj radi.

Cenu PlayStation 4 zatiaľ nezverejnili.