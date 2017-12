Tajomný život existuje pod antarktickým ľadom

Pod antarktickým ľadom sa naozaj ukrýva exotický život a proti rakovine by mohla fungovať nová molekula. Prečítajte si prehľad Týždeň vo vede.

8. feb 2013

Vakcína nefunguje

Mal to byť veľký spojenec v boj s tuberkulózou. Dosiaľ najlepší kandidát na novú vakcínu proti tomuto bakteriálnemu ochoreniu však zlyhal. Vakcína MVA85A nedokázala počas rozsiahleho klinického testovania ochrániť deti. +Čítajte viac na blogu Nature

Voda na Marse

Zistenie, že na Marse kedysi tiekla voda, nie je nové. Logický je aj predpoklad, že táto voda mala vplyv na povrch, po ktorom tiekla. Až teraz však vedci prvý raz dokázali, že táto voda rozpúšťala minerály na povrchu červenej planéty. +Čítajte viac na Phys.org

Exotický život



V antarktickom jazere Whillans, pod takmer kilometrovou vrstvou ľadu a snehu, naozaj jestvuje život. Testy teraz potvrdili, že vo vzorkách z jazera sa nachádzajú mikróby, čo je prvý dôkaz života v takýchto extrémnych podmienkach. +Čítajte viac na Science

Látka proti rakovine

Mohla by to byť nádej pre budúci boj s rakovinou. Vedci objavili molekulu, ktorá spustí vlastný ochranný systém tela útočiaci na tumory. Táto takzvaná molekula TIC10 dobre fungovala u pokusných myší v laboratóriu. +Čítajte viac na Nature

Curiosity vŕta

Vesmírne vozidlo Curiosity sa konečne zahryzlo do povrchu Marsu. Americký rover totiž úspešne otestoval aj svoje vrtáky a do povrchu planéty vyvŕtal drobnú dieru. Práve vzorky z väčšej hĺbky by mohli prezradiť nové informácie o našom kozmickom susedovi. +Čítajte viac na BBC

Neandertálci skončili skôr

Nové preskúmanie dávnych pozostatkov naznačuje, že neandertálci mohli v Európe vymrieť zhruba o desaťtisíc rokov skôr, než sa vedci dosiaľ domnievali. To otvára otázku, či sa v Európe vôbec stretli s našimi priamymi predkami. +Čítajte viac na SME

Proti chrípke

Nový druh vakcíny proti chrípke by mohol byť lepší, ako postupy, ktoré v boji s touto vírusovou nákazou dosiaľ používame. Dala by sa totiž vyrobiť rýchlejšie a lacnejšie, a nemuselo by sa pritom odhadovať, aký typ chrípky zaútočí. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.