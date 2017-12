Google dá milióny za preberanie útržkov článkov na webe

Vyhľadávač sa dohodol s prvou krajinou na tom, že môže legálne preberať časti novinových článkov.

3. feb 2013 o 20:50 Adam Valček

PARÍŽ, BRATISLAVA. Google môže preberať do svojho vyhľadávača titulky a niekoľko viet z článkov, ktoré vydávajú francúzske noviny na webe.

Vyhľadávač im nebude platiť licenčné poplatky, no naleje 82 miliónov dolárov (asi 60 miliónov eur) do fondu, čo má pomôcť francúzskym médiám so zlepšením webového spravodajstva.

Taká je dohoda, ktorú v piatok v Elyzejskom paláci podpísal šéf Google Eric Schmidt a francúzsky prezident Francois Hollande.

Inovácie na účet Googlu

„Uľahčí nám to prechod z tlačeného do digitálneho sveta,“ oznámila podľa denníka Los Angeles Times vláda v Paríži.

Google využíva útržky zo spravodajských webov na zoraďovanie ich obsahu, ktorý ponúka napríklad cez svoju RSS čítačku News.

Schmidt spresnil, že podľa dohody Google vytvorí fond a pomôže francúzskym médiám, aby dokázali zvýšiť svoje príjmy z on-line reklamných produktov Googlu.

Vďaka dohode nebude musieť platiť licenčné poplatky za preberanie útržkov článkov. Keby napriek dohode predsa len Paríž licenčné poplatky uzákonil, Google môže vyčiarknuť z vyhľadávača linky na francúzske médiá.



Šéf Google Eric Schmidt a francúzsky prezident Francois Hollande pri podpise dohody,

ktorá urovnala spor o preberanie častí z článkov francúzskych médií.

Budú nasledovať ďalší?

„Sme hrdí, že sme so spoločnosťou Google uzavreli takúto dohodu, prvú svojho druhu na svete,“ napísal Elyzejský palác na Twitteri.

Google je totiž vystavený kritike za preberanie útržkov článkov aj v Nemecku či Taliansku.

V Nemecku vláda Angely Merkelovej navrhuje novelu autorského zákona, podľa ktorej by Google musel vydavateľstvám platiť.

Magazín Wired predpokladá, že Google sa dohodne aj s ďalšími vládami.