Nemecko chce spoplatniť preberanie správ na webe

Buďte inovatívni, aby ste boli úspešní, odkázal nemeckým vydavateľstvám Google.

31. aug 2012 o 18:45 Adam Valček

Merkelovej vláda chce zaviesť poplatky za neustále preberanie správ cez RSS kanály.

BERLÍN, BRATISLAVA. Nepretržité preberanie titulkov či niekoľkých viet zo spravodajských webov má byť v Nemecku spoplatnené.

Vláda Angely Merkelovej v stredu podľa Spiegel Online odsúhlasila novelu autorského zákona, podľa ktorej bude neustále preberanie útržkov článkov cez RSS kanály podmienené licenciou.

Takáto úprava sa dotkne najmä služby News od Google, ktorá neustále zhromažďuje najnovšie informácie cez RSS kanály. Vydavateľom budú musieť poplatok odvádzať aj ďalšie weby, no podľa návrhu novely len tie, ktoré „systematicky zbierajú“ časti správ zo spravodajských webov.

Poplatku za preberanie správ sa tak vyhnú blogy, nadácie, ale aj podnikatelia, ktorí obsah cez RSS kanály preberajú len občas.

Noviny bojujú o nový zdroj peňazí

„Vydavateľstvá by mali byť na internete lepšie chránené,“ vysvetľuje iniciatívu Berlín. Vydavatelia, ktorí majú podľa servera GigaOM veľký vplyv na vládne kruhy, sa takto snažia získať nový zdroj príjmov.

„Naše deti sa učia, že keď niečo chcú, musia sa najprv opýtať,“ reagoval vo štvrtok bulvárny denník Bild, ktorý patrí najväčšiemu nemeckému vydavateľstvo Axel Springer. „A to je niečo, čo by mali robiť Google a jemu podobní,“ dodal Bild.

Šéf vydavateľstva Axel Springer Mathias Döpfner podľa denníka The New York Times už skôr povedal, že spoplatnenie preberania textov cez RSS kanály bude mať spočiatku zanedbateľný efekt. „Môže to narásť do veľkého zdroja príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte,“ povedal.

Opozícia novelu kritizuje

Google, ktorého sa novela dotkne najviac, spoplatnenie RSS kanálov odmieta. „Takéto opatrenie nemá obdobu nikde na svete,“ povedal podľa Spiegel Online hovorca spoločnosti Kay Overbeck.

Server InformationWeek.com cituje skoršiu reakciu Google: „Vydavatelia by mali byť inovatívni, aby boli úspešní.“ Spoplatnenie preberania článkov cez RSS je podľa Googlu neudržateľné, pretože vydavatelia sú dotovaní na úkor komerčných používateľov internetu.

Nemecký odborník na autorské právo Till Kreutzer pre InformationWeek.com varoval, že takáto úprava autorského zákona môže porušovať slobodu tlače, slobodu prejavu, ako aj zaužívané postupy komunikácie a publikovania na webe.

Návrh Merkelovej vlády kritizuje aj jej opozícia. Sociálni demokrati a Zelení návrh odmietajú s argumentom, že ide proti slobode internetu. „Nie je pritom úplne jasné, prečo je vôbec tento zákon potrebný,“ zhodujú sa opozičné strany.