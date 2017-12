Fyzik Bruncko: Objavili sme časticu, ktorá je ako Higgsov bozón

Naše skupiny naozaj významné prispeli k jej objavu, zdôrazňuje fyzik Dušan Bruncko. Slovenských vedcov sme sa pýtali na rok 2012.

7. jan 2013 o 18:59 (ved)

Čo bol najväčší vedecký objav či najvýznamnejší vedecký výskum v roku 2012 vo svete?

Podľa ľudí z môjho odboru (HEP fyzika) je to nepochybne objav častice, ktorá je (doposiaľ) konzistentná s Higgsovým bozónom v súlade so štandardným modelom. Ľudia z HEP však hovoria v tejto otázke vždy opatrne: podľa toho, že sa pozoruje kanál H->2 gamma, vieme, že sa jedna o bozón. Spin 1 sa vylučuje. V hre je spin 0 a 2.

Pozorujeme len de facto dva kanály, malo by ich byť 10. Navyše, pozorujeme dvakrát silnejší signál pre prípad rozpadu H na 2 gamma, oproti rozpadu H -> W^+W^-/ZZ . Veríme, že na tieto otázky dá odpoveď oveľa väčšia štatistika.

Ďalej by som označil experimenty Daya Bay a Reno - meranie Theta_13, uhla zmiešavania pre neutrína. A rozpad B_s na mu^+mu+-, ktorý „nepodporuje" supersymetriu...

Čo bol najväčší vedecký objav či najvýznamnejší vedecký výskum v roku 2012 na Slovensku či v spolupráci so slovenskými vedcami?

Ja osobne by som sa stotožnil s objavom častice, ktorú novinári radi označujú ako Higgsov bozón. Prečo?

Lebo v experimente ATLAS tieto výsledky získal „slovensky klaster" (tak sme právne vedení v štruktúrach ATLAS experimentu), teda pracoviska UEF SAV Košice a FMFI UK Bratislava, ktoré sú „pionierske" inštitúcie zo Slovenska, a ktoré stáli pri samom „zrode" ATLAS kolaborácie. Naše dve skupiny naozaj významné prispeli k jej objavu.

Ak by bola zlá tzv. on-line (elektronická) kalibrácia ATLAS kalorimetrie, z objavu by asi nebolo nič. A to je aj pod našou zodpovednosťou. Proste garantujeme, že čo ATLAS kalorimetria „pusti" na koncovú analýzu, je v poriadku. To si možno málokto uvedomuje, ale to je nesmierne dôležité... Ak by to nefungovalo, skoro všetky výsledky ATLAS kolaborácie by sa ľahko dali spochybniť...

Čo bol najväčší slovenský vedecký objav či najvýznamnejší slovenský vedecký výskum za 20 rokov existencie samostatného Slovenska?

Podľa mňa (raz som to už podtrhol) práce našich expertov v oblasti Černobyľu, radiačného zamorenia a správania sa rastlín v takomto prostredí.