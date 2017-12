Darčeky cez internet treba objednať do 16. decembra

Vianočné darčeky cez internet treba objednať do 16. decembra. Odporúča to portál heureka.sk, ktorý porovnáva 2500 internetových obchodov na Slovensku, ich tovary a ceny.

7. dec 2011 o 15:16 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - "Ten, kto si objedná tovar do 16. decembra, má takmer 100-percentnú istotu, že internetové obchody mu ho doručia ešte pred Štedrým dňom. Platí to však iba pre tovar, ktorý budú mať e-shopy na sklade,“ uviedol projektový manažér portálu Kamil Demuth. Pri objednaní skladového tovaru do 19. decembra dopoludnia garantuje jeho dodanie do Vianoc podľa heureka.sk zhruba 60 percent slovenských e-shopov. Niektorí obchodníci umožnia odobratie skladového tovaru aj osobne, najneskôr v piatok 23. decembra. Hitom tohtoročných Vianoc budú na internete tradične knihy. Za nimi nasledujú televízory, biela technika, fotoaparáty, mobilné telefóny a PDA zariadenia.

Agentúru SITA informovala Diana Mareková Theizlová zo spoločnosti Fusion.