Pomalý počítač? Skúste ho zrýchliť

Desať krokov, ako si pomôcť, keď máte doma pomalý počítač. Zázraky však nečakajte.

19. feb 2011 o 0:00 Milan Gigel

Ak počítaču alebo notebooku dochádza dych a dokáže ho potrápiť aj jednoduchá hra na Facebooku, príčin môže byť viacero. Buď zostarol a nestíha držať krok s rastúcou náročnosťou programov, alebo sa mu dostalo príliš málo pozornosti pri priebežnej údržbe.

V oboch prípadoch je však možné problém vyriešiť. Ak odhalíte slabiny počítača a odľahčíte ho od bezvýznamných bremien, pobeží svižnejšie ako doposiaľ. Vždy však treba počítať s tým, že od šesťročného kancelárskeho pomocníka nemožno očakávať, že bude rovnako rýchly ako nový študentský notebook.

1. Začnite s tým, čo je pod kapotou

Nemusíte brať do rúk skrutkovač, aby ste sa dozvedeli, čo sa nachádza vo vnútri počítača. Ak starší počítač či notebook hrkoce diskom namiesto toho, aby v zlomku sekundy prepínal medzi záložkami internetového prehliadača alebo otvoril dokument z e-mailovej schránky, s najväčšou pravdepodobnosťou má svoje najlepšie dni za sebou. Vyrobili ho, aby nahradil písací stroj a vy od neho chcete, aby vás sprevádzal náročným svetom internetu.

Staručké počítače zakúpené s operačnými systémami Windows 95 a 98 majú zväčša svoje dni spočítané a písacími strojmi zostanú naveky. Tie, ktoré sa do domácnosti dostali so systémom Windows XP, oživí rozšírenie operačnej pamäte. Ak pôvodných 256 megabajtov rozšírite na dvoj- či dokonca štvornásobok, počítať môžete s výrazným zrýchlením.



Brzdou však môže byť aj starý a pomalý pevný disk, ktorý môže byť pozostatkom z dnes už zabudnutej modernizácie počítača. Každá ďalšia investícia navyše je neefektívna. Navštívte predajňu s počítačovou technikou a buďte trpezliví. Môže nejaký čas trvať, kým sa predajcovi podarí prepracovať k starým súčiastkam, ktoré dnes už nik nevyrába. Ak máte vo svojom okolí počítačového nadšenca, rýchlejšie ich získa v občianskej inzercii na internete.

2. S novším počítačom prehodnoťte nároky

Novšie počítače, ktoré boli zakúpené s operačnými systémami Windows Vista či Windows 7, majú zaručene dostatok výkonu na to, aby si poradili aj s náročnejšími požiadavkami. Zamyslite sa však nad tým, či sa vaše dnešné nároky v čomsi líšia od tých, ktoré ste mali bezprostredne po kúpe.

Ak naďalej iba konzumujete internetovú zábavu, sledujete filmy, počúvate hudbu, tvoríte dokumenty a krátite si čas rovnakými kratochvíľami ako pred rokom či dvoma, problém bude v nedostatočnej údržbe.

Na rozdiel od inej techniky v domácnosti počítač venuje väčšinu svojho výkonu neviditeľným aktivitám, o ktorých neskúsený používateľ ani len netuší. Pomalšia odozva nie je spôsobená lenivosťou počítača. Práve naopak. Má vyše hlavy neviditeľnej práce a na tú vašu mu zostáva menej času.

3. Odinštalujte nepotrebné programy

Čím menej programov v počítači je, tým menej úloh musí plniť na pozadí. Preto by ste si mali pri pomalom počítači kriticky prehliadnuť ponuku v štart menu a odinštalovať všetky, ktoré už nepotrebujete, alebo sa do vášho počítača dostali z internetu bez vášho vedomia.

Stlačte kombináciu tlačidiel Win+R, napíšte do okna príkaz appwiz.cpl a zobrazí sa vám okno so zoznamom všetkých nainštalovaných softvérov. Odinštalujte známe programy, ktoré už nepotrebujete a zbavte sa všetkých toolbarov, ktoré vám clonia výhľad do okna internetového prehliadača.

Pri každom softvéri nájdete informáciu o čase a dátume jeho inštalovania do počítača či jeho autoroch. Získate tak prehľad o tom, s čím počítač prišiel od výrobcu a čo doň pribudlo počas používania.

Niektoré programy budú po odinštalovaní vyžadovať reštart počítača alebo uzavretie otvorených okien niektorých programov.

Pri každom prerušení sa k odstraňovaniu nepotrebných softvérov vrátite rovnakým spôsobom.

4. Vymažte nepotrebné súbory

Kým archív fotografií, dokumentov a hudby má na disku počítača svoje miesto, postupne sa zapĺňa pracovnými súbormi, ktoré nie sú potrebné pre beh počítača. Internetové prehliadače si ukladajú časti navštívených stránok, operačný systém zapisuje protokoly o chybách a starostlivo ukladá stratené fragmenty súborov. Rôzne programy tvoria dočasné súbory a s nimi vzniká na disku neporiadok. Čím viac súborov v systémových priečinkoch je, tým sú niektoré operácie pomalšie. Nemusíte byť detektívmi, aby ste odhalili, ktoré potrebujete a ktoré nie.

Sústreďte si všetky vaše dáta do spoločného adresára, nainštalujte zo stránky http://tahaj.sme.sk/software/748 program CCleaner a spustite čistenie systému. Pri prvej obhliadke vám prezradí, koľko neporiadku našiel na disku. Po potvrdení čistenia odstráni vyhľadané súbory.

5. Upracte disk, aby bol rýchlejší

Súbory na disku sú ako knižky na poličkách. Ak sa zbavíte všetkých, čo vás omrzeli, zostanú v regáloch voľné miesta a vy budete pri hľadaní vašich obľúbených behať viac, ako musíte. Ak ich však zatriedite jednu vedľa druhej, prístup sa zjednoduší.

Rovnaké je to aj s pevným diskom. Čím tesnejšie a organizovanejšie budú súbory sústredené na jeho platniach, tým menej budú musieť hlavičky lietať zo strany na stranu, aby sa k nim dostali. Na upratanie - defragmentáciu disku - môžete použiť priamo funkciu operačného systému Windows dostupnú vo vlastnostiach diskovej jednotky na záložke nástroje, alebo môžete siahnuť po šikovnom programe Auslogics Disk Defrag, ktorý si môžete nainštalovať zo stránky http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/. Ako každé upratovanie, aj to na disku nejaký čas trvá, takže nechajte počítaču dostatok času, aby dokončil svoju prácu.

6. Zrýchlite štart počítača

Čím viac programov a služieb sa spúšťa bez vášho vedomia pri štarte na pozadí, tým dlhšie trvá, kým začne počítač reagovať na vaše pokyny. Mali by ste preto spraviť krátku inventúru, aby ste vedeli, na čom presne ste.

Kompletný zoznam automaticky spúšťaných programov získate, ak po zatlačení kombinácie tlačidiel Win+R vpíšete do dialógového okna príkaz msconfig a prepnete sa na záložku Startup. Každá z položiek pred ktorou je označený štvorček, sa spúšťa pri každom štarte počítača.

V zozname nájdete softvéry, ktoré používate na komunikáciu cez internet, pomocníkov operačného systému, ale aj neželaných hostí – mnohé sa do zoznamu pripísali bez vášho vedomia. Po tom, čo vypnete nezbedníkov, sa po uložení prejavia zmeny až po reštarte operačného systému.

Ak to však chcete nechať na pleciach odborníkov, nápomocný bude pre vás program Soluto, ktorý získate na stránke http://www.soluto.com/. Vyhodnotí nielen to ako rýchlo váš počítač štartuje ale ponúkne aj riešenia pre jeho zrýchlenie. Výhodou je, že bez väčších znalostí môžete v prípade pochybenia vrátiť nastavenia do pôvodného stavu.

7. Posvieťte si na vírusy

Každý antivírusový program je iba natoľko spoľahlivý, ako rýchlo dokáže držať krok s aktualizáciami. Ak stratil prístup k novým definíciám vírusov alebo ho niektorý z útočníkov deaktivoval, je vo vašom počítači už iba na ozdobu. Ak nemáte tušenia, čo s tým, skúste sa spoľahnúť priamo na Microsoft.

Postupujte rovnako ako pri odinštalovávaní nepotrebných softvérov a zbavte sa všetkých antivírusov, ktoré boli do vášho počítača nainštalované. Po tom, čo sa počítač reštartuje, navštívte stránku http://www.microsoft.com/security_essentials/ a nainštalujte si bezplatný balíček Microsoft Security Essentials. Po tom, čo sa ukončí doplnenie jeho definície vírusov, uskutoční sa kontrola systému, ktorá odhalí neželaných návštevníkov. Ak odhalíte nákazu, možno ste našli tú najväčšiu príčinu spomalenia vášho stroja.

Pri každej nákaze skontrolujte aj všetky USB kľúče, pamäťové karty, MP3 prehrávače a ostatné úložiská, ktoré zvyčajne pripájate k počítaču. Nástraha sa môže skrývať aj pri nich. V posledných dvoch rokoch sa stalo zvykom, že vírusy sa maskujú za antivírusové programy a pýtajú od používateľov peniaze za odstránenie neexistujúcich hrozieb.

8. Skrytí piráti

Nielen vírusy okrádajú váš počítač o čas a internetové pripojenie, ale aj škodlivé softvéry, ktoré sa navonok tvária, že sú vaši pomocníci. Bývajú súčasťou rôznych bezplatných softvérov alebo zneužijú vašu nepozornosť pri odklikávaní hlásení počas surfovania internetovými stránkami.

Ich cieľom je využívať vaše prostriedky pre obohatenie iných. Sledujú vaše aktivity pre inzerentov alebo otvárajú brány vášho počítača pre skryté aktivity. V zozname programov ich nenájdete, pretože sa skrývajú podobne ako vírusy. Ak si však z adresy http://tahaj.sme.sk/software/39 stiahnete softvér s názvom Ad-Aware v jeho bezplatnej edícii pre domácich používateľov, odstráni z vášho počítača všetkých nezvaných pirátov.

9. Aktualizujte operačný systém

Aby ste v budúcnosti zabránili spomaľovaniu počítača vírusmi a škodlivými softvérmi, nestačí iba preinštalovať antivírusový softvér a pomocníka na hľadanie skrytých hrozieb.

Aby ste zaplátali bezpečnostné diery operačného systému a softvérov, ktoré používate, treba aktualizovať operačný systém a jeho súčasti. To zaisťuje funkcia automatického záplatovania systému či jej webové rozhranie na stránke http://windowsupdate.microsoft.com.

10. Posledná šanca

Niekedy sa stáva, že operačný systém je v takom biednom stave, že ani jeden z vašich zásahov nepomôže pri jeho zrýchlení. Môžu za to poškodené súbory operačného systému a chybné nastavenia v systémových registroch. Aby ste počítaču opäť dodali jeho pôvodnú sviežosť, budete musieť systém preinštalovať.

Znamená to, že sa z neho stratia všetky nainštalované softvéry a pri troche nešikovnosti aj vaše dáta. Preto by ste ich mali najprv zálohovať na externý disk, internetové úložisko či USB kľúč.

Zapíšte si všetky prístupové mená a heslá, pohľadajte inštalačný disk operačného systému a disk s ovládačmi od výrobcu počítača. Na novších počítačoch je zvykom nahradiť cédečká ich obrazom na pevnom disku. Obnova tak môže prebiehať stlačením niektorého z tlačidiel pri štarte počítača či napálením diskov s ich následným použitím.

Ak ste sa s takýmto zákrokom v minulosti nestretli, pomoc hľadajte u niektorého z počítačových nadšencov či v servisnom stredisku.