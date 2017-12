T-Mobile, Orange, O2: Aké majú akcie na mobily?

Dvojnásobné počty voľných minút, štedrejší mobilný internet, bonusové balíčky k existujúcim službám a zvýhodnené volania na vybrané čísla. Ak k tomu pripočítame nové dotované mobily, máme tu aktuálnu ponuku operátorov.

9. nov 2009 o 11:35 Milan Gigel

O tom, že operátori začali pred koncom roka opäť súperiť o svojich klientov niet pochýb. Nové benefity majú zaistiť nové viazanosti, aby zákazníci neodchádzali ku konkurencii. Každý má svoju vlastnú stratégiu.

Akcia na akcii. Vyznáte sa v nich?

Orange rozdáva za viazanosť voľné minúty do svojej vlastnej siete a tým, ktorí sú ochotní platiť mesačne viac pridáva aj voľné esemesky. V prípade potreby sľubuje bez predĺženia viazanosti náhradný mobil a chce, aby jeho hlasové služby využívali aj vaši príbuzní. Buď úplne zadarmo so svojim mobilom, alebo so zľavou s dotovaným. Ak vám nezáleží na čísle, kúpiť si môžete aj podhodnotené Prima karty. Takmer o polovicu lacnejšie je možné telefonovať do susedných krajín a prijímať v nich hovory. Avšak iba vtedy, ak o tom viete vopred a zaplatíte si pre každú krajinu euro mesačne. Výhodnejší je aj mobilný internet. 500 megabajtov za 6 eur mesačne síce nie je žiadny trhák, zvýšili sa však rýchlosti a objemy predplatených dát. Kto má hlboko do vrecka, ten sa môže zaviazať zmluvou, aby pri podpise dostal hotovosť na nákup darčekov.

Chystá T-Mobile trháky až na december?

T-Mobile sa snaží vylepšovať slabé 3G pokrytie a opäť čaruje s kupónmi pre blízkych. Tie je možné vymeniť za polovičné zľavy, alebo paušál Relax Naj, s ktorým je možné telefonovať za 13 centov za minútu a esemeskovať za 6 centov. Kto sa chystá zostaviť si svoj paušál zo skladačky Podľa Seba, ten získa bonusy vo forme bezplatných balíčkov, medzi ktorými je napríklad 3000 voľných minút. Čím lepší bonus chcete, tým viac balíčkov si musíte do svojho paušálu skombinovať. Existuje aj ponuka pre tých, čo hľadajú tisícky voľných minút v sieti T-Mobile zahrnutých do paušálu - v slabej prevádzke, alebo nepretržite. Ide o paušály Superhit a Superhit Nonstop. Pre tých, čo dobíjajú kredity na Easy alebo Fixe bude operátor do konca roka nad sumu 12 eur pripisovať dvojnásobný kredit. Za euro môžete získať neobmedzené víkendy a popri tom môžete čakať na to, že sa firma začne v budúcom roku spájať so Slovak Telekomom.

O2 sa drží prehľadnej ponuky

O2 naďalej pokračuje vo svojej obchodnej stratégii, kde je všetko prehľadnejšie ako nikde inde. Novinkou je rovnaká tarifa za telefonovanie do Čiech ako na Slovensko a bonusový balíček, ktorý ponúka za 6 eur 50 minút volaní. Novinkou je extra balíček Mojim trom, ktorý za 6 eur mesačne umožňuje neobmedzené volania v sieti O2 na trojicu čísel, ktoré si určíte sami. Navyše, ak operátorovi získate nového zákazníka, túto službu budete môcť využívať na tri mesiace zadarmo vy aj on. Celkovo možno odporučiť až troch zákazníkov. Akoby operátor chcel celú vašu rodinu. Akcia tak naberá skutočný zmysel.

Nové mobily v ponuke, niektoré zlacneli

Príjemné zmeny možno očakávať aj v ponuke mobilných telefónov. Orange má v novinkách na mobilnom trhu jasno. V portfóliu pribudli LG GU280, Nokia 2330 Classic, Nokia 2730 Classic, Nokia 6600i slide, zaujímavý je Sony Ericsson Satio či Nokia N97 mini.

T-Mobile stavil na nový LG Chocolate BL20 a BlackBerry 8520, ponúka špičkový Samsung S8000 Jét a Sony Ericsson Satio, do ponuky sa predrali aj Nokia 3720, Nokia 5530, Nokia E52 a MDA Compact V. Pri najpopulárnejších mobiloch klesli ich dotované ceny.

O2 zotrváva v rozšírenej ponuke mobilov, ktoré je možné kúpiť aj na splátky.

