Facebook pri mazaní účtov zavádza

Ak ste sa rozhodli skoncovať so svojou identitou na Facebooku, možno vás prekvapilo, ak ste sa po čase prepracovali ku všetkým informáciám, ktoré ste na serveri vytvorili. Cítite sa byť ukrivdení? To iba prevádzkovatelia služby používajú trik na to, aby s

20. júl 2009 o 9:18 Milan Gigel

vami vytvorené informácie ponechali. Keď zrušiť neznamená zrušiť Prepracovať sa k zrušeniu účtu na Facebooku nie je zložité. V menu Nastavenia sa pod položkou Nastavenia účtu skrýva položka Zrušiť účet. Kliknete, vyplníte dôvod prečo ste sa tak rozhodli a mali by ste byť za vodou. Žiaľ, nie je to pravda. Namiesto zrušenia účtu ho iba deaktivujete. Prevádzkovatelia služby majú výhovorku. Deaktivovanie účtu obsahuje poistku, ktorá zachová všetky vami vytvorené dáta, ak by ste si to v budúcnosti rozmysleli. Kým ostatní stratia prístup k vášmu profilu a obsahu, ktorý ste vytvorili, všetky informácie zostávajú na serveri. Ak sa znovu zaregistrujete, budú tam. Ušetrí vám to čas. Žiaľ, pred svetom utajené informácie sa tu i tam objavia a s vašim súkromím to nie je nijako ružové. Ak si teda lokalizátori služby myslia, že zrušiť a deaktivovať znamená úplne to isté, sú na omyle. Ako účet naozaj zrušiť? Ak chcete, aby sa so stratou vašej identity na Facebooku stratili aj všetky dáta, ktoré ste vytvorili, využite po prihlásení k službe odkaz https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account, ktorý vás nasmeruje na skutočné zrušenie účtu. S ním bude odstránený všetok obsah, ktorý ste vytvorili. Žiaľ, táto voľba nie je dostupná priamo v ponuke nastavení, musíte sa k nej preklikať cez nápovedu a odpovede na otázky používateľov. Akoby niekto chcel, aby všetky dáta zostali zachované. Nie je tomu dávno, čo bolo mazanie ešte komplikovanejšie. Aby ste sa načisto zo serverov Facebooku vymazali, museli ste odoslať e-mailovú žiadosť tímu správcov.