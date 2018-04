Deaktivovať či zmazať facebook. Návod, ako sa odstrihnúť zo siete

Po škandále s osobnými údajmi miliónov používateľov mnohí zvažujú, či sa neodhlásia natrvalo.

21. mar 2018 o 14:41 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Po odhalení škandálu spoločnosti Cambridge Analytica, ktorá využila dieru v pravidlách facebooku a dostala sa k osobným údajom miliónov ľudí, sa mnoho ľudí chce odstrihnúť od sociálnej siete.

Prinášame prehľad krokov, ako buď deaktivovať svoj účet, alebo ho úplne zrušiť.

Dočasné riešenie

Deaktivácia automaticky neznamená, že sa vaše konto automaticky zruší. Po deaktivácii sa vaše konto dostane skôr do stavu nečinnosti.

Váš profil síce zmizne z facebooku a spolu s ním aj vaše meno z väčšiny prezeraných príspevkov, no niektoré informácie na sociálnej sieti ostanú, napríklad správy poslané priateľom.

Profil si môžete obnoviť jednoducho opätovným prihlásením sa priamo do siete alebo ak facebookové konto použijete na prihlásenie sa na inom mieste, napríklad na prepojenej aplikácii. Facebook si aj po deaktivácii vaše údaje ponecháva v zálohe pre prípad, že zmeníte názor.

Funkcia je vhodná pre ľudí, ktorí sa ešte napevno nerozhodli, že chcú facebook opustiť navždy.

Vaše konto deaktivujete tak, že kliknete na šípku vedľa otáznika vpravo hore a v lište zvolíte položku Nastavenia. V obrazovke Všeobecné nastavenia účtu sa na konci nachádza položka Deaktivovať účet.

Po odkliknutí sa vás facebook opýta, či ste si deaktiváciou istý a ukáže vám fotografie ľudí, ktorým budete chýbať. Následne sa spýta, prečo ste sa rozhodli sieť opustiť (krok je povinný). Po kliknutí na tlačidlo Deaktivovať si ešte raz vypýta vaše heslo.

Definitívne zmazanie účtu

Kým deaktivácia konta je skôr dočasným riešením, jeho zmazanie je naopak trvalý krok. Stratíte tak prístup k všetkým informáciám, príspevkom či fotografiám, ktoré ste na facebooku mali.

Ak nechcete o tieto údaje prísť, môžete facebook požiadať o zálohu. Vo Všeobecných nastaveniach účtu sa pod čiarou nachádza položka Stiahnuť kópiu svojich údajov z facebooku. Týmto krokom začnete proces zálohovania, na ktorého konci bude veľký súbor s informáciami. Zálohovanie odporúča pred zmazaním konta aj facebook.

Zmazanie vášho konta zo sociálnej siete je však o niečo komplikovanejšie než deaktivácia, pretože funkcia je schovaná v Centre pomoci.

Kliknite na ikonu otáznika v kruhu vpravo hore a hneď pod ňou vyberte položku Centrum pomoci. Odkaz vás zoberie na novú obrazovku, na ktorej sa v hornej časti nachádza lišta Spravovanie svojho účtu. Keď na ňu navediete kurzor, otvorí sa ako roleta, vyberte poslednú položku Deactivating or Deleting Your Account.

Následne vyberte odkaz How do I permanently delete my account a na konci prvého odstavca kliknite na slovné spojenie "...let us know", ktoré vás definitívne zavedie na obrazovku, kde môžete zrušiť svoje konto. Kliknite na tlačidlo Odstrániť môj účet, vložte svoje heslo, vyplňte zobrazený kód a potvrďte tlačidlom o. k.

Facebook však vaše konto začne mazať až po ďalších štrnástich dňoch, počas ktorých máte stále možnosť vrátiť sa. Ak sa do dvoch týždňov nevrátite, sociálna sieť začne mazať vaše údaje, čo môže trvať až 90 dní.