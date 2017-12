Ako uvoľniť miesto na disku?

Pri upratovaní treba začať vždy tou najväčšou špinou. Rovnaké je to s čistením pevného disku. Ak potrebujete uvoľniť priestor, pretože sa doň s novinkami už nevmestíte, najlepšie je nájsť vinníkov, ktorí zaberajú najviac miesta. Ako na to?

11. jún 2009 o 15:50 Milan Gigel

Vyhľadajte najväčšie súbory

Možno ste v niektorom adresári zabudli filmy o ktorých už ani neviete, možno kdesi zostali zabudnuté ISO súbory, ktoré ste už dávno napálili na dévédéčka. V spleti adresárov môže však trvať pridlho, kým prídete na to, kde je problém.

Softvérový nástroj SpaceMonger pozná odpoveď. V grafickej mape rýchlo odhalíte súbory a adresáre, ktoré zaberajú na disku najviac miesta. Ak nepotrebných gigantov vymažete, alebo si ich napálite na dúhové kotúče, máte po starostiach. Sústreďte sa na súbory, ktoré ste do počítača nahrali sami.

Hibernujete?

Ak ste požiadali počítač o to, aby podporoval režim spánku, na disku sa vytvoril súbor, ktorý je rovnako veľký ako kapacita vašej operačnej pamäte. Pri 2 gigabajtoch pamäte a beznádejne plnom disku to môže byť mnoho. Otvorte ovládacie panely, zvoľte správu napájania a vypnite režim spánku. Na disku bude hneď o čosi voľnejšie.

Zbavte sa nepotrebných softvérov

Mať v počítači na každú úlohu softvér je fajn, avšak iba vtedy, ak si to môžete kapacitne dovoliť. Skúste sa zamyslieť nad tým, či potrebujete všetko, čo je v počítači nainštalované. Kurz angličtiny, ktorý vás prestal baviť už po týždni, nudná hra z časopisového cédečka či katalóg nábytku? Zbavte sa ich. Odinštalujte ich priamo z ponuky štart menu, alebo využite správcu programov v ovládacom paneli.

Odstráňte staré body obnovy

To že si počítač pamätá stavy, kedy fungoval bezchybne je fajn, aby však venoval týmto záznamom viac ako desatinu pevného disku môže byť priveľa. Pomocou sprievodcu čistením diskov, ktorý nájdete v kontextovom menu disku zrušte všetky staré body. Nezabudnite na to, aby ste si vytvorili nový – aktuálny. Ako na to, sme vám radili minule.

Vyčistite pamäť internetových prehliadačov

Opera, Firefox, Safari, Chrome a Internet Explorer? Áno, aj ja mám všetky vo svojom počítači a každý z nich dennodenne používam. Každý z nich si však na pevnom disku vytvára archív pre rýchlejšie načítavanie stránok, čo v prípade piatich prehliadačov môže znamenať na plnom disku katastrofu. Ako na to?

V nastaveniach prehliadačov dajte vyčistiť lokálnu vyrovnávaciu pamäť a upravte pravidlá pre jej tvorbu. Ak máte rýchle pripojenie k internetu, uspokojíte sa aj s menším priestorom. Dve stovky megabajtov pre každý prehliadač je priveľa. Potlačte ich nároky nadol. Dočkáme sa niekedy situácie, keď sa o všetko postará operačný systém vlastným, zabudovaným proxy serverom?

Nezabudnite na koš

Ak ste dnes veľa mazali, určite bude plný aj odpadkový kôš. Nie nepozerajte sa pod stôl. Kliknite opačným tlačidlom na jeho ikonu na ploche a vysypte ho.

A čo ďalšie omrvinky?

Softvéry vedú na disku žurnály o niektorých aktivitách, vytvárajú dočasné súbory a zabúdajú po sebe upratovať. Ak to neurobia samé, musíte si zobrať na pomoc softvér, ktorý vám s tým pomôže. Je ním CCleaner a ak nechcete, nemusíte ho žiadať o to, aby vám vytvoril ikonu v štart menu a na ploche. Po inštalovaní ho vždy nájdete v kontextovom menu koša.

Odstráni z disku veci, ktoré by ste iba s ťažkosťami upratovali ručne.

Ak ste aj po týchto krokoch v úzkych, mali by ste začať uvažovať o tom, že vymeníte v počítači pevný disk za väčší. Toho pôvodného sa vzdať nemusíte. Ak ho namontujete do externého boxu, budete ho môcť po pripojení k USB portu používať na zálohovanie. A to je opäť plus pre vás.