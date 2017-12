Ako ochrániť Windows pred zlyhaniami?

Stáva sa, že aj po menších zmenách nepracuje Windows tak, ako by mal. Nainštalujete nový softvér, vyčistíte registre, upracete neporiadok a zrazu nefungujú veci, ktoré boli samozrejmosťou. Možno to má na svedomí aj vírus. Ako sa poistiť?

9. jún 2009 o 13:40 Milan Gigel

Ak sa chcete vyhnúť zálohovaniu, najjednoduchšie je siahnuť po funkciách, ktoré sú zabudované v operačných systémoch Windows XP a vyššie. Ak dáte operačnému systému povel, aby si zapamätal aktuálny stav, budete ho môcť v budúcnosti obnoviť.

Majte ho na očiach

Možno o tejto funkcii viete a aj tak ste ju doposiaľ nepoužili. Snáď je to tým, že nástroj na vytvorenie bodu obnovy je príliš ukrytý na to, aby ste ho hľadali. Bezplatný nástroj Single Click Restore Point dá všetko na pravú mieru.

Ikona, ktorá bude dostupná z plochy, alebo priamo z taskbaru sa postará o to, aby ste jediným kliknutím vytvorili nový bod pre obnovu kedykoľvek sa vám zachce. Je to, ako by ste v čase vytvorili záložku, ku ktorej budete môcť v budúcnosti cestovať.

Nasadnite na stroj času

Hnevá vás počítač a ešte pred mesiacom, keď ste si vytvorili bod pre obnovu fungovalo všetko bezchybne? Potom nič nestratíte, ak sa pokúsite vrátiť pôvodný stav. Nástroj pre Obnovu Systému môžete spustiť priamo z pomocníka systému Windows, ktorý naštartujete zo Štart menu.

Ak by ste neuspeli, existuje spôsob, ako zaistiť spustenie priamo z príkazového riadku. Kombináciou tlačidiel Win+R otvorte dialógové okno pre spúšťanie softvérov a vpíšte do neho nasledovný text

%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe

Na obrazovke sa zobrazí sprievodca obnovením, kde si v kalendári navolíte kontrolný bod, ktorý ste si v minulosti vytvorili. Dni obsahujúce kontrolné body sú označené tučným písmom, body vytvorené softvérom sú označené skratkou SCRP. Je to, ako by ste prikázali stroju času, aby vás vrátil späť do doby, keď ešte všetko fungovalo tak, ako má.

O dokumenty sa nebojte

Aj keď systém bodov a ich obnovy funguje cestuje do minulosti, neznamená to, že by ste sa mali obávať o svoje dokumenty, uložené heslá, či nastavenia. Aj keď sa vraciate späť, v priečinku Moje Dokumenty, na ploche či ľubovoľnom inom adresári zostanú vaše fotografie z dovolenky, ale aj výkazy na ktorých ste pracovali v poslednom týždni.

Systém rozlišuje softvéry a ich súbory od dokumentov, takže krokom späť nič nestratíte.

Ako to funguje?

Systém obnovy a kontrolných bodov využíva priestor vyhradený na pevnom disku na to, aby namiesto prepisovania súborov zaznamenával iba zmeny. Znamená to, že ak v počítači pribúdajú softvéry, alebo sa ich súbory menia aktualizáciami, systém vie, ktoré súbory pribudli, ktoré sa zmenili a aký bol ich pôvodný obsah. Vďaka časovým štítkom je tak možné vracať sa do minulosti. Vyhradenú kapacitu disku je možné upravovať vo vlastnostiach diskovej jednotky, staré body pre obnovu je možné zrušiť nástrojom na čistenie disku. Obe voľby nájdete v kontextovom menu diskovej jednotky.