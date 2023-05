Už sa rodia deti s tromi rodičmi. Pred škodlivou DNA ich neochránia vždy

Zaslúžia si súkromie.

Chlapec, ktorý v sebe nesie genetickú informáciu od troch rôznych ľudí, oslávil v tomto apríli sedem rokov.

Nevieme o ňom viac ako to, že bez použitia revolučnej, no stále kontroverznej technológie by sa s veľkou pravdepodobnosťou narodil so smrteľným ochorením, tak ako jeho dvaja súrodenci pred ním. Od mamy by si totiž cez mitochondriu - bunkovú elektráreň, ktorú po matke dedí každé dieťa - niesol škodlivé mutácie.

Tím amerických a mexických lekárov preto v roku 2016 vytvoril embryo s genetickou informáciou od troch ľudí - rodičov a ženy, ktorá darovala svoju zdravú mitochondriu.

Zákrok bol však kritizovaný okrem iného aj preto, že prebehol v Mexiku, kde je zákonná regulácia genetickej úpravy embryí slabá.

Dnes je už na svete zrejme viac ako desať detí, ktoré sa narodili s použitím metódy darovanej mitochondrie. Stále s ňou však ostávajú spojené etické otázky. Nemusí totiž vždy zabrániť prenosu škodlivých mutácií, čo sa ukázalo aj pri prvom bábätku s darovanými mitochondriami.

V článku sa dočítate: Ako sa do vajíčka dostane mitochondria od darkyne

Aké sú riziká procedúry a prečo sa nemusí vždy podariť

Prečo sa okolo detí narodených touto metódou robia tajnosti

Darovaná mitochondria

Ako prvá na svete metódu darovanej mitochondrie legalizovala Veľká Británia v roku 2015. Prvé prípady jej použitia odobrili o tri roky neskôr. A hoci pandémia jej aplikáciu v praxi spomalila, dodnes sa v krajine vďaka metóde narodilo do päť detí.

Miestny úrad pre oplodnenie a embryológiu naschvál neuvádza presnejší počet, aby rodičom aj narodeným deťom zabezpečil anonymitu. Ďalšie deti sa pomocou metódy narodili aj v Kyjeve či v Grécku.

Postup, ktorý vyvinuli lekári z Centra plodnosti v anglickom Newcastle, má niekoľko krokov. Ponáša sa na tradičnú metódu umelého oplodnenia.

Na začiatku lekári použijú otcove spermie na oplodnenie vajíčka matky aj darkyne. V oboch vznikne jadrová genetická informácia.