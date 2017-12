Obišli zákony, aby počali dieťa troch rodičov

Abrahim je prvé dieťa, ktoré sa narodilo pomocou novej procedúry umelého oplodnenia. Má v sebe DNA troch ľudí.

28. sep 2016 o 17:35 Dominik Holič

John Zhang a malý Abrahim s DNA troch rodičov.(Zdroj: NEW HOPE FERTILITY CENTER)

BRATISLAVA. V laboratóriu v mexickej nemocnici mali lekári päť embryí, ale len jedno sa vyvíjalo prirodzene. Ak by ho vložili naspäť do tela matky, vo väčšine krajín by porušili zákony.

V Mexiku však žiadne podobné pravidlá neplatia a o deväť mesiacov neskôr sa 6. apríla 2016 narodil úplne zdravý chlapec. Ide o prvé dieťa počaté novou procedúrou umelého oplodnenia - takzvanou technikou troch rodičov.

DNA malého Abrahima naozaj obsahuje genetickú informáciu troch rozličných ľudí. Tím amerických lekárov zodpovedných za procedúru ju opisujú v žurnále Fertility and Sterlity.

Žiadne pravidlá

Abrahimovi rodičia pochádzajú z Jordánska a takmer 20 rokov sa neúspešne pokúšali založiť si rodinu. Lenže jeho matka nesie v DNA mitochondrií gény Leighovho syndrómu, ktorý poškodzuje vývoj nervového systému.

Mitochondrie zásobujú bunky energiou a nesú 37 génov. Mitochondriálne DNA dedí dieťa iba z matky, ktorá je v tomto prípade zdravá, no chorobe už podľahli jej dve predošlé deti a vynútila si aj štyri potraty. Abrahimovi rodičia preto vyhľadali pomoc amerického odborníka Johna Zhanga, ktorý navrhol vyskúšať metódu troch rodičov.

"Zachraňovať život je etické," povedal Zhang pre časopis New Scientist. Myslí si, že spravil dobré rozhodnutie, aj keď musel celý proces vykonávať v Mexiku, kde podľa jeho slov neplatia v tejto oblasti žiadne pravidlá.

Základ procesu je vložiť zdravé mitochondrie od darcu do embrya vytvoreného z matkinho vajíčka a otcových spermií. Podľa magazínu Quartz majú lekári tri možnosti, ako prenos uskutočniť.