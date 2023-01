Parazitická huba z The Last of Us skutočne existuje. Je šanca, že napadne ľudí?

Nechce vyhubiť celú kolóniu.

Už neovláda svoje telo. Je v ňom parazit, ktorý riadi každý jeho pohyb. Snaží sa dostihnúť ďalších zo svojho druhu a preniesť na nich nákazu. Hubu, ktorá ho ovláda.

Zombie huba je ústredný motív nového úspešného seriálu The Last of Us na motívy známej rovnomennej hry. Vplyvom globálneho otepľovania sa adaptovala a začala napádať ľudí. Z nich sa stali agresívne tvory, ktoré stratili kontrolu nad svojím telom.

V skutočnosti sa tvorcovia inšpirovali existujúcou hubou, ktorá dnes napáda mravce. Aj tie sa správajú ako zombie. Opúšťajú svoju kolóniu, zahryzávajú sa do listu a čakajú na smrť.

Po nej im z hlavy vypučí huba, ktorá začne rozsievať svoje spóry. Parazit splnil svoju úlohu.

Sú parazitické zombie huby skutočnou hrozbou pre ľudstvo? Alebo by sme sa mali viac báť iných, menej sci-fi pôsobiacich organizmov?