Hrali sme sa The Last of Us, po tretí krát

Má význam opäť hrať tú istú hru?

Hodnotenie 8 / 10 The Last of Us Part I Páči sa nám: stále skvelý príbeh krásna grafika prístupnosť Nepáči sa nám: vysoká cena Cena: 79 €

Hru na recenziu poskytla spoločnosť SCEE

Keď v roku 2009 začali v štúdiu Naughty Dog pracovať na novej hre odohrávajúcej sa v temnom post apokalyptickom svete plnom nemŕtvych, zrejme ešte netušili, akú legendu vytvoria.

Skúsenosti ale už mali bohaté, dokončili práve Uncharted 2 a po prvý krát rozdelili svoje sily do dvoch projektov – časť začala pracovať na ďalšom pokračovaní dnes už tiež legendárnej série Uncharted a druhá časť na hre The Last of Us.

Tú nakoniec úspešne dokončili a v lete roku 2013 uviedli pre hernú konzolu PlayStation 3, aby o necelý rok prišli s vylepšenou verziou pre novšiu verziu konzoly, PlayStation 4. Hra si úspešne odniesla skvelé hodnotenia nielen od recenzentov, ale aj od hráčov.

Zničený svet, v ktorom neboli nemŕtvi tou jedinou hrozbou, bol úžasne spracovaný, nechýbal skvelý príbeh, hudba a hlavne sympatické hlavné postavy. Počas prvých siedmych dní si hru kúpilo 1,3 milióna zákazníkov, čo z nej urobilo hru s najlepším štartom predaja za rok 2013.

Za ďalšie dva týždne predaje prekročili hranicu 3,4 milióna kusov a v druhej polovici roku 2019 prekročili predaje rekordných 20 miliónov kópií. Teraz sa hra dočkala v poradí už druhého vylepšenia, určeného pre majiteľov konzoly PlayStation 5. Oplatí sa do nej investovať?

Stále skvelý príbeh

The Last of Us Part I nie je len obyčajným vylepšením hry po grafickej stránke, je to skutočne prepracovaná pôvodná verzia hry s doplnkom Left Behind, ktorá sa dočkala lepšej grafiky, no aj ďalších vylepšení v obsahu a hrateľnosti.

Tým hlavným základom ktorý sa nezmenil, je príbeh a skvelá mrazivá atmosféra. Pre tých, čo hru hrali hneď po jej uvedení aj teraz platí, že ich čaká množstvo emotívnych scén, vrátane prvej smrti.