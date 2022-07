Na klímu budú miliardy. Ľuďom s energiami a elektroautami pomôže nový fond (rozhovor)

Európa rokuje o klimatickej legislatíve.

Na klimatické opatrenia aj riešenie dosahov na obyčajných občanov má Slovensko z Európskej únie miliardy eur. Bude však nevyhnutné prijímať zásadné opatrenia - stopka pre autá so spaľovacími motormi po roku 2035 je jedno z nich.

Práve o týchto opatreniach a klimatickej legislatíve Fit for 55 v týchto dňoch diskutujú predstavitelia Európskej únie, Európsky parlament aj zástupcovia členských štátov. Cieľom Fit for 55 je zabezpečiť zníženie emisií v Únii na 55 percent do roku 2030.

Na rokovaniach za rezort životného prostredia zastupoval Slovensko štátny tajomník MICHAL KIČA. Pre denník SME rozprával o výsledkoch rokovaní, ale aj o tom, či ministerstvo životného prostredia komunikuje dostatočne o zmene klímy a tiež o novom klimatickom zákone.

V rozhovore s dozviete: Ako sa Slovensko postavilo k zákazu predávania áut so spaľovacími motormi

Prečo krajiny hľadajú alternatívu k elektromobilite

Ako bude únia pomáhať chudobným a zraniteľným ľuďom

Prečo Slovensko nemá aktuálny plán, ako chrániť klímu

Koľko peňazí bude na klimatické opatrenia

Či bude slovenský klimatický zákon ambicióznejší ako jeho prvý návrh

Ako iné rezorty a priemysel vnímajú kroky potrebné k ochrane klímy

Na konci júna ste zastupovali Slovensko v Rade ministrov pre životné prostredie, kde ste rokovali o balíku Fit for 55. Vo verejnosti najvýraznejšie zarezonovala informácia o zákaze predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035. Dlho nebolo jasné, čo si o tom myslí Slovensko. Nakoniec sa pár daní pred rokovaniami objavila informácia, že sme dokonca súčasťou skupiny piatich krajín, ktoré chceli znížiť ambície na spaľovacie motory a posunúť zákaz ich predaja z roku 2035 na 2040. Prečo o tom neprebiehala verejná odborná diskusia vopred?

Na to, aby sme vedeli prijať kvalifikované rozhodnutie, treba mať dôkladné dáta. Som rád, že ich pripravil aj Inštitút environmentálnej politiky. Intenzívne sme to pripravovali aj s ostatnými rezortmi. Je za tým práca desiatok ľudí a na podklade tejto analýzy sme vedeli potom dokončiť rokovania o príprave slovenských pozícií. Dvakrát sa tým zaoberala aj Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu. Na podklade dosahových štúdií sa vykonalo medzirezortné pripomienkové konanie, v ktorom sa mohli vyjadriť všetky rezorty, priemysel, ale aj verejnosť. Takže nemožno povedať, že by sa o tom neviedla odborná politická alebo verejná diskusia.

Odborné klimatické organizácie opakovane upozorňovali, že nie sú žiadne informácie o tom, ako sa postavíte k balíčku Fit for 55 v rade. A potom sa neskôr objavila informácia o snahe posunúť zákaz spaľovacích motorov.

Toto skutočne nie je správny pohľad na to, že my by sme nemali nejaké pozície alebo že sme o tom nerokovali. V drvivej väčšine otázok k Fit for 55 sme mali vyrokované pozície, ale áno, zostávali niektoré otvorené. Čo sa týka iniciatívy k uhlíkovým štandardom pri autách, išlo vo finálnych fázach rokovaní o negociačnú taktiku. Nedá sa ísť so všetkým hneď na bubon.

Uhájili sme, že budeme mať nielen možnosť využívať elektromobilitu, ale aj iné a uhlíkovo neutrálne technológie. Pridali sme sa ku koalícii krajín, ktoré môžu mať na určité oblasti podobnú pozíciu, vďaka čomu sa podarilo presadiť aj naše iné záujmy. Slovensko bolo skutočne lídrom v negociáciách a iniciátorom potenciálnych kompromisov. Aj výsledný kompromis pri sociálnom klimatickom fonde vychádza zo slovenského riešenia.

Ako zákaz predaja áut so spaľovacími motormi ovplyvní ľudí na Slovensku?

Pôvodným návrhom Európskej komisie bolo obmedzenie uvádzania spaľovacích motorov alebo vozidiel bez nulových emisií na trh po roku 2035.