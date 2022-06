Sme bližšie k zákazu predaja áut so spaľovacími motormi. Čo odsúhlasili ministri?

Rokovali o balíku Fit for 55.

Predaj áut so spaľovacími motormi by sa mohol v Európskej únii skončiť v roku 2035. (Zdroj: SITA/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte pred pár dňami sa zdalo, že zákaz predaja áut so spaľovacími motormi sa bude odkladať.

Dnes neskoro v noci však Rada ministrov Európskej únie pre životné prostredie nakoniec v Luxemburgu prijala postoj k zákazu od roku 2035. Päť krajín vrátane Slovenska ho pritom ešte pred rokovaniami chcelo posunúť na rok 2040, písala agentúra Reuters, ktorá mala prístup k dokumentom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Unikátny prieskum: Ukázal, ako by Slováci radi riešili klimu a čo čakajú od politikov Čítajte

Rozhodnutie ministerstiev životného prostredia jednotlivých krajín nakoniec v tejto časti súhlasí s návrhom z legislatívneho balíka Fit for 55, ktorý bol na začiatku júna v prvom čítaní Európskeho parlamentu. Druhé čítanie by malo byť do konca tohto roka.

Cieľom Fit for 55 je do roku 2030 znížiť emisie krajín Európskej únie na 55 percent oproti roku 1990. Okrem zákazu predaja spaľovacích motorov sa legislatíva týka aj leteckej dopravy, obnoviteľných zdrojov energie, zníženia spotreby energie či využívania pôdy a obchodovania s emisiami.

Aj vodíkové alternatívy

Zákaz predaja spaľovacích motorov do roku 2035 znamená, že od prvého januára tohto roku by si už ľudia v Európskej únii nemohli kúpiť ani registrovať auto s takýmto pohonom.