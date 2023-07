Aké sú najlepšie fotomobily? Vybrali sme šesť modelov

Stupne ochrany

Stupeň ochrany smartfónu sa skladá z dvoch číslic, prvá udáva ochranu pred vniknutím cudzích predmetov a druhá ochranu pred vniknutím kvapalín. Na pláž určite neodporúčame ísť so smartfónom so stupňom ochrany pod hodnotou IP52, čo je zariadenie chránené čiastočne pred prachom a kvapkajúcou vodou. Do vody vstupujte len so smartfónom s krytím aspoň IP67, toto zariadenie zvládne aj ponorenie do vody po dobu 30 minút až do hĺbky jedného metra. Všetky nami vybrané modely majú krytie IP68.