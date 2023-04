Test: Samsung Galaxy A54 sa bojí vystúpiť z davu

Keď potrebujete overenú kvalitu za rozumnú cenu.

Hodnotenie 8 / 10 Samsung Galaxy A54 5G Páči sa nám: dizajn vynikajúci displej veľmi dobrý hlavný fotoaparát dobre zladený hardvér softvérová podpora Nepáči sa nám: len priemerný výkon rámček okolo displeja Cena: od 489 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Po trojici prémiových modelov Samsungu sme sa tento rok dočkali aj lacnejších smartfónov, určených primárne pre cenovo orientovaného zákazníka, hľadajúceho dobrý smartfón bez zbytočných kompromisov.

Modely Galaxy A34 5G a Galaxy A54 5G sú nástupcami aktuálne veľmi obľúbenej dvojice Galaxy A33 a A53 5G, ktoré sa dlhé mesiace držali a ešte sa stále aj držia na prvých miestach predajov v ponukách mobilných operátorov na Slovensku.

Novinka má vďaka tomu skvelé meno, no zároveň aj ťažšiu štartovaciu pozíciu. Musí totiž zákazníkov presvedčiť, že im ponúkne výrazne viac, ako by dostali pri aj keď staršom, no cenovo výhodnejšom modeli.

S novým dizajnom

Chválime, že sa Samsung po niekoľkých generáciách konečne rozhodol úplne zjednotiť dizajn série Galaxy A a S, čoho výsledkom je odstránenie malého vystúpeného ostrovčeka s fotoaparátom na zadnej strane smartfónu.

Jednotlivé objektívy majú len čiastočné vystúpenie, čo pôsobí krajšie a čistejšie. Modely A34 a A54 nebude jednoduché rozoznať, tým najvýraznejším prvkom je vlastne len predná kamera, kde ten lacnejší model má výrez v tvare U.

Rozdielny je ešte materiál použitý pri výrobe zadnej strany, konkrétne je to kvalitnejšie odolné sklo Gorilla Glass 5 pri modeli Galaxy A54 5G. Plastový rám ušetril náklady a pár gramov hmotnosti, na celkový pocit zo zariadenia nemá negatívny vplyv.

Zmenu dizajnu skutočne vítame, celá séria ju potrebovala. Navyše sa vďaka nej stierajú rozdiely medzi strednou triedou a základnými modelmi z najvyššej série. Model Galaxy A54 5G bude k dispozícii v štyroch farebných variantoch – limetkovej, grafitovej, fialovej a bielej.

My sme testovali bielu verziu, ktorá je ukážkovo odolná voči zanechávaniu odtlačkov. Lesklý zadný povrch ich doslova priťahuje, no biela verzia ich úspešne dokáže skryť. Je však vysoko pravdepodobné, že dizajn a farby majiteľ skryje ochranným obalom.