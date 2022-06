Aké sú najlepšie fotomobily na trhu? Pozrite si výber ôsmich

Aké parametre sledovať pri fotomobiloch.

Máme ich vždy po ruke v práci, na cestách a aj priamo na pláži počas dovolenky. Smartfóny nám v prípade potreby nahrádzajú počítače, televízory, herné konzoly a samozrejme aj fotoaparáty.

Práve fotografovanie a záznam videa je pri mnohých výrobcoch hlavným lákadlom pre náročnejších zákazníkov.

Ako sa vyznať vo všetkých tých trojitých až štvoritých fotoaparátoch v cenách od sto po vyše 1200 eur?

Nehľadajte najväčšie čísla

Je veľmi jednoduché podľahnúť marketingu založenom na číslach. Veď na prvý pohľad nie je nič zlé na tom, že váš nový smartfón má najviac snímačov a úplne najvyššie rozlíšenie. Lenže akokoľvek skvelo pôsobia rôzne štvorité fotoaparáty lacnejších smartfónov na papieri, tak stretnutie so skutočnosťou nemusí dopadnúť vôbec dobre.

Základom pri súčasných smartfónoch je kombinácia hlavného a širokouhlého fotoaparátu pre fotenie v interiéri a prírode. Pozorne by ste mali sledovať aj tie zvyšné, lebo práve na nich záleží, aký univerzálny bude váš smartfón pre potreby aj náročnejšieho fotografa.

Rôzne pomocné snímače pre určenie hĺbky objektov v scéne sú dnes už zbytočné, úspešne ich nahradila umelá inteligencia. Rovnako nepotrebné bývajú makro fotoaparáty, hlavne pre ich nízku kvalitu.

Ich výroba nie je jednoduchá a tak pre dosiahnutie nízkych nákladov používajú väčšinou len slabé snímače s nízkym rozlíšením a nekvalitnou optickou časťou. Dobrý makro fotoaparát dnes v lacnom smartfóne nenájdete.

Tretím fotoaparátom by preto mal byť ten s optickým priblížením. Jeho využitie je nielen pri priblížení fotenej scény, ale aj pri portrétovom režime. Ten funguje aj so základným snímačom, no optické priblíženie vám zaručí, že tvár nebude deformovaná.

Napríklad Samsung má pri modeli Galaxy S22 Ultra rovno dvojicu s optickým priblížením a Huawei P50 Pro sa snaží zaujať špeciálnym čiernobielym snímačom.

Veľký snímač a optická stabilizácia

Pri fotoaparáte si všímajte veľkosť snímača, jednotlivých bodov a svetelnosť optickej časti. Čím viac svetla dokáže celý systém zaznamenať, tým lepšie fotografie môžete mať. Málo svetla totiž znamená veľa šumu vo fotografiách, menej ostrosti, horšie farby a zlé výsledky pri nočnom fotení.