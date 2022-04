Klik: Elon Musk sa stal najväčším akcionárom Twitteru, pri kúpe akcií opäť porušil pravidlá

Komentovaný prehľad technologických správ.

Ospravedlňujeme sa za kratší newsletter (aj podcast) tento týždeň s jednou témou. Ondrej je chorý a Dávid mimo Slovenska.

Správou týždňa v technologickom svete bolo priznanie Elona Muska, že si kúpil 9,2-percentný podiel akcií spoločnosti Twitter, čím sa stal jej najväčším akcionárom.

No už len spôsob, akým akcie kúpil a oznámil, že ich vlastní, je kontrovezný príbeh.

Akonáhle akcionár verejne obchodovanej spoločnosti v USA dosiahne vlastníctvo viac ako 5 percent akcií, má podľa pravidiel 10 kalendárnych dní na to, aby podal verejné oznámenie na Americkú komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC).

Podrobné vysvetlenie popísal Bloomberg. SEC pravdepodobne pôjde po Muskovi, pretože žiadosť podal neskoro, čo mu pravdepodobne ušetrilo viac ako 140 miliónov dolárov pri ich nákupe (po priznaní totiž ceny akcií vystrelili, a keby ich priznal v lehote akej mal, zvyšných 4,2 % by nakupoval za drahšie).

Musk mal už v minulosti niekoľko problémov s SEC, keď tiež porušil pravidlá komisie.

Krátko po oznámení sa Musk stal členom predstavenstva na Twitteru, ale musel podpísať dohodu, že nebude vlastniť viac ako 14,9 % akcií, pokiaľ bude v predstavenstve (a 90 dní po jeho odchode).

Zamestnanci siete sú však nespokojní, aj preto spoločnosť organizuje celofiremné stretnutie s Muskom, na ktorom sa ho budú pravdepodobne pýtať, aké má plány.

Elon Musk je najbohatším človekom na svete, no ide o miliardára s nevypočítateľnými úmyslami. To prináša veľa neistoty.

A aby to nestačilo, po oznámení začali fanúšikovia Trumpa žiadať Muska, aby mu obnovil účet. Twitter totiž doživotne zrušil účet bývalého amerického prezidenta pre vyzývanie na násilnosti.

Musk je zástancom slobody prejavu a nie je fanúšikom zákazov. Nateraz sa však k tejto téme nevyjadril.

Správičky

Recenzia Samsung Galaxy S22 5G : Je to skvelý malý smartfón, ktorý však budete často nabíjať. Pre všetkých fanúšikov kompaktných Android smartfónov. (SME Tech)

Recenzia hry Lego Star Wars: The Skywalker Saga : Nie je úplne dokonalou hrou, no do série prináša množstvo potrebných inovácií. Pôvodný koncept bol už značne zastaralý a potreboval vylepšiť nielen po stránke grafiky. Na hru sa tak výrazne lepšie pozerá aj na veľkej obrazovke 4K televízora, ale čo je hlavné, stále je to zábavná hra, schopná vás pohltiť na dlhé hodiny. Malého hráča neurazí vysokou náročnosťou a toho staršieho si získa množstvom vtipných situácií. (SME Tech)

Recenzia Huawei Watch GT Runner: V cenovej kategórii do 300 eur patria hodinky k tým najlepším, no tí skutočne aktívni športovci pravdepodobne aj tak siahnu po násobne drahších modeloch od konkurencie. Majitelia iPhonov by sa však mali pripraviť na prípadné problémy. (SME Tech)