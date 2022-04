Zoom: Aj šimpanzy viedli vojnu, štyri roky

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Na celom svete trpí demenciou viac ako 55 miliónov ľudí. A jej najbežnejšou formou je Alzheimerova choroba, ktorá nastupuje nenápadne, no postupuje a radikálne znižuje kvalitu života. Teraz však vedci prišli s nápadom, ktorý by mohol byť dobrou prevenciou.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako by mohlo lítium pomáhať na prevenciu demencie, vyberieme sa za slnečnými prúdmi, ktoré sú akési prirýchle, a obzrieme sa za vojnou, ktorú proti sebe štyri roky viedli šimpanzy.

Krátke správy z vedy

Vedci prvý raz objavili mikroplasty aj v ľudskej krvi. Znamená to, že tieto drobné kúsky by sa mohli dostávať aj do ľudských orgánov a pôsobiť na naše zdravie. Mikroplasty pritom vedci objavili už prakticky všade, od najhlbších morských hlbín až po Himaláje.

Ak by sme v budúcnosti chceli pátrať po stopách mimozemského života, dobrým cieľom by bol atmosférický metán. Vedci teraz určili podmienky, za akých by bola prítomnosť tejto látky dobrým dôkazom biologickej aktivity.

Pavúky možno využívajú svoje siete nielen na chytanie koristi, ale aj na načúvanie. Nová štúdia naznačuje, že prinajmenšom niektoré druhy pavúkov môžu používať svoje siete ako akúsi audioanténu, ktorá ich dokáže varovať pred blížiacim sa predátorom či upozorniť na korisť.

Na Plute objavili obrovské ľadové vulkány. Ich prítomnosť naznačuje zvláštny exotický povrch tejto trpasličej planéty, ktorý nasnímala prelietavajúca sonda New Horizons. Tieto ľadové sopky chrlia alebo v minulosti chrlili mix vody a ľadu, podobne ako sopky na Zemi lávu.

