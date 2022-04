Mimozemšťanom chcú prezradiť, kde presne je Zem. Veria, že budú mierumilovní

Správu zatiaľ nikto neodoslal.

Ak by s nami chceli komunikovať iné inteligentné civilizácie z hlbokého vesmíru, akú správu by nám mali poslať? Mohli by vysvetliť, kde žijú, ako vyzerajú a predovšetkým dať najavo, že prichádzajú v mieri.

Podobnú otázku sa sami seba pýtali vedci, ktorí dávajú dokopy novú správu pre mimozemšťanov. Má trinásť strán a zatiaľ ju nemajú odkiaľ vysielať.

Poznajú dôležitosť mieru

Za posledných päťdesiat rokov sa ľudstvo pokúsilo o kontakt s inými civilizáciami niekoľkokrát. Hoci bolo niekoľko falošných poplachov, odpoveď nikdy neprišla.