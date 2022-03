Prídu mimozemšťania. Ako sa s nimi budeme rozprávať?

Nové vedecké objavy.

Predstavte si, že tu sú. Že prišli, že dokonca s nami chcú komunikovať. To nie je samozrejmé, no aj tak máme problém: ako by sme sa mohli s mimozemšťanmi dohovoriť. A čo sú riziká?

Vedci tiež skúmali, ako sa vyvinulo ochlpenie. Odpoveď by nám mohli dať lemury.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.