Klik: Nothing chystá smartfón, ktorým chce konkurovať Apple

Nothing Phone

Spoločnosť Nothing založil v Londýne v roku 2020 Carl Pei, Švéd čínskeho pôvodu, ktorý v roku 2013 spoluzaložil populárnu značku telefónov OnePlus.

OnePlus mal za cieľ priniesť na trh smartfóny, ktoré by konkurovali funkciami a vyhotovením tým najlepším Android telefónom, ale nestáli by tak veľa peňazí.

Pei založil Nothing, pretože sa podľa neho technologický sektor nikam nehýbal, všetko bolo rovnaké a nudné.

Medzi prvými investormi spoločnosti sú ľudia ako vynálezca iPodu Tony Fadell, spoluzakladateľ Twitchu Kevin Lin, šéf Redditu Steve Huffman alebo známy YouTuber Casey Neistat.

V roku 2021 predstavila spoločnosť svoj prvý produkt - Nothing Ear (1). Ide o slúchadlá do uší s priehľadným dizajnom a cenou 99 €. Cieľom bolo predstaviť slúchadlá pod sto eur/dolárov s funkciami, ktoré majú drahšie produkty.

Pri uvedení slúchadiel ich prvé recenzie pochválili, no zároveň vytkli niekoľko vecí, ktoré sľubovali a nenaplnili, viacerých ale zaujali dizajnom.

V stredu viacerí očakávali nové informácie o chystanom smartfóne Nothing Phone (1), avšak dozvedeli sme sa len to, že bude mať vlastný operačný systém Nothing OS postavený na Androide, ktorý môžu používať aj iní výrobcovia.

Carl Pei niekoľkokrát spomenul Apple ako priamu konkurenciu, veľakrát pochválil ich produkty, ale nepáči sa mu, že ide o zatvorený ekosystém.

Nothing Phone (1) by mal byť predstavený v lete.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8Cq7dnESV7Y

(The Verge)

Google dovolí Spotify zobrazovať v apke aj svoju platobnú metódu

Cez týždeň prišlo z ničoho nič spoločné vyhlásenie Google a Spotify, ktoré hovorilo o dohode dvoch spoločností, ktorej výsledkom bude, že Google dovolí Spotify zobrazovať v aplikácii aj vlastnú platobnú metódu.

Google si, podobne ako Apple, berie 15 percent alebo 30 percent z transakcií cez aplikáciu na Google Play. Aj preto Spotify a ostatní pred rokmi vypli možnosť nákupu predplatného priamo v aplikácii. Používatelia musia ísť platbu uhradiť na web.

Zatiaľ nevieme, o koľko bude poplatok pre Google cez platobný systém Spotify nižší. Súčasťou vyhlásenia bol len oznam, že tímy vývojárov začínajú pracovať na implementácii a predstavia výsledok o niekoľko mesiacov.

Duálny systém platieb cez aplikácie musel Google zaviesť po zmene zákona v Južnej Kórei. Ale Google si napriek tomu berie poplatok 11 percent namiesto 15 percent.

Viacerí novinári a analytici poznamenali, že táto spolupráca je priamo namierená proti Apple. Na spoločnosť Tima Cooka to vytvorí pomerne veľký tlak aj pri prebiehajúcich protimonopolných šetreniach.

(CNBC, Spotify, Google)

Prečo má Yandex problémy

Yandex je najväčšia technologická značka Ruska, dominantný poskytovateľ webových a mobilných služieb. Niektorí ho prezývajú aj Ruský Google, avšak Yandex je skôr spojením Amazonu, Googlu a Uberu do jednej spoločnosti.

Rusko je jednou z posledných krajín, v ktorých má domáci vyhľadávač (Yandex) väčší trhový podiel než Google.

Spoločnosť mala dobrý rok 2021, no invázia Ruska na Ukrajinu všetko zmenila.

Hodnota akcií spoločnosti klesla, sankcie boli uvalené na šéfa spoločnosti, ktorý následne z pozície odstúpil, a veľkí západní partneri museli s Yandexom ukončiť spoluprácu.

Magazín Wired pripravil veľmi dobrý profil spoločnosti aj jej aktuálneho vývoja, oplatí sa prečítať.

Bloomberg zas upozorňuje, že ambície ruského technologického giganta môžu súčasné akcie nielen zabrzdiť, ale aj úplne znemožniť.

(Bloomberg)

YouTube pridáva do ponuky 4000 TV epizód seriálov zadarmo. Ide zatiaľ o experiment v rámci Spojených štátov, postupne chce pridávať stovky filmov každý týždeň. Aktuálna ponuka je dostupná na Youtube.com/freeshows. (TechCrunch)

Zomrel vynálezca GIF-iek Stephen Wilhite . V roku 2013 povedal v rozhovore pre The New York Times, že GIF sa vyslovuje mäkko ako "džif" a nie "gif". Oxfordský slovník akceptuje obidve verzie. (The Verge)

Recenzia tabletu TCL NXTPAPER 10s. Náš kolega Matúš Paculík chváli dizajn a píše, že pre milovníkov čítania je zaujímavou voľbou, keďže v sebe spája čítačku elektronických kníh a klasický tablet. (SME Tech)

Vedci vytvorili dokonalý budíček, ktorý zníži únavu po zobudení . Na základe najnovších poznatkov vytvorili vedci zvuk budíka, po ktorom sa prebudíte čo najčulejší a najpozornejší. Zvuk s frekvenciou 500 hertzov je pritom lepší v prebúdzaní ako zvuk s frekvenciou 2000 hertzov a viac, ukázali výskumy na deťoch. Podobne to zrejme platí aj u dospelých. Ak vás teda ráno budí ostrý pípajúci zvuk, zrejme to na vašu bdelosť nevplýva dobre. Budík stvorený podľa vedy si môžu používatelia iPhonu kúpiť cez iTunes, kde stačí vyhľadať názov Dawn Birds Deliberate. Používatelia Androidu si môžu skladbu zatiaľ zakúpiť cez web. (SME Tech)