Zoom: Zistili, ako môžu antibiotiká znovu zaberať

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Baktérie si zvykajú na naše lieky a vytvárajú si voči nim odolnosť. Spomíname to často, len nedávno sme, napríklad, hovorili, že táto kríza je oveľa vážnejšia, než si často pripúšťame.

No teraz prišli vedci s dobrou správou: lepšie pochopili mechanizmus tejto odolnosti a výsledkom by mohlo byť, že by znovu začali zaberať už existujúce lieky.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme, ako by nám skladanie bielkovín mohlo pomôcť proti rezistencii na antibiotiká, zistíme, ako je na tom Amazonský prales a dozvieme sa, ako fungujú dlhý covid a postcovidový syndróm.

Krátke správy z vedy

Zvieratá sa naučili cválať takmer pred päťsto miliónmi rokov. Predtým sa biológovia domnievali, že cval sa vyvinul niekedy pred zhruba 210 miliónmi rokov, ukázalo sa však, že táto schopnosť bude staršia: vedci totiž zistili, že pohyb podobný cvalu zvládajú aj krokodíly.

Nové údaje z čínskeho roveru na Marse ukazujú, že na červenej planéte možno pozorovať dôsledky erózie. A tú spôsobuje nielen marsovský vietor, ale aj voda. Vesmírne vozidlo Zhurong pristálo na Marse minulý rok v máji a jeho cieľom je preskúmať miestnu geológiu, skaly a minerály a odoberať vzorky atmosféry.

Tyrannosourus rex zrejme nie je jediným druhom, v skutočnosti išlo o tri príbuzné druhy dávnych jašterov. Nová analýza fosílnych pozostatkov naznačuje, že tyrannosaury by sme mali ďalej rozčleniť, dôvodom sú odlišnosti v ich stehenných kostiach či v dentálnych štruktúrach.

Pred dvomi rokmi si astronómovia všimli, že nad a pod stredom našej galaxie sa nachádzajú veľké bubliny viditeľné v röntgenovom spektre. Teraz vedci prišli s vysvetlením ich pôvodu. Domnievajú sa, že sú pozostatkom obrovských výtryskov pochádzajúcich z aktivity supermasívnej čiernej diery v strede našej galaxie. Materiál vystrelili niekedy pred 2,6 miliónmi rokov a tento fenomén trval približne stotisíc rokov.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.