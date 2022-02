Zoom: Vedci konečne zistili, prečo pri covide stratíte čuch

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Aspoň v minulosti sme to považovali za jeden zo spoľahlivých príznakov covidu: nákazu koronavírusom sprevádzala strata čuchu i chuti.

No vedci až doteraz nevedeli, čo je príčinou. Ukázalo sa, že predchádzajúca hypotéza nebola správna a teraz výskum ukázal, prečo pri covide strácame čuch.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na záhadu straty čuchu pri covide, ukážeme si stopäťdesiatročný šachový problém, ktorý konečne vyriešila matematika, a zistíme, ako spolu súvisia cukrovka a vysoký krvný tlak.

Krátke správy z vedy

Protóny môžu by menšie, ako sme sa domnievali. Vedci teraz vyvinuli metódu, ktorá umožňuje presnejšie analyzovať staré aj novšie merania. Ukázali, že protón má menší polomer, ako si fyzici pred desaťročiami mysleli.

Šimpanzy si prikladajú hmyz na rany. Mohlo by to naznačovať, že do nejakej miery využívajú čosi, čo by sme nazvali medicínou. V minulosti už vedci pozorovali, ako šimpanzy využívajú niektoré rastliny s chemickými vlastnosťami, aby sa zbavili črevných parazitov.

Spoločnosť Lockheed Martin vyhrala kontrakt NASA na návrat vzoriek z Marsu. Malo by sa tak stať v tridsiatych rokoch, malá raketa by mala priviezť z červenej planéty vzorky skál, sedimentov i atmosféry.

Nová analýza naznačuje, že v roku 2011 astronómovia narazili na voľne poletujúcu čiernu dieru. Vtedy si totiž v dátach všimli gravitačné skreslenie, netušili však, čo je jeho príčinou. Páchateľom zrejme bola neznáma čierna diera.