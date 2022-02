Zoom: Lieky prestávajú fungovať, sme na tom oveľa horšie

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Je to jeden z najväčších problémov súčasnosti. Naše lieky prestávajú fungovať, pretože mikróby si na ne vytvárajú odolnosť. A zároveň máme problém s novými liekmi, ktoré by túto rezistenciu prelomili.

Vedci preto predpokladajú, že do polovice storočia môže odolnosť proti antibiotikám zabiť 10 miliónov ľudí ročne.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, že s rezistenciou na antibiotiká sme na tom ešte horšie, než sa domnievame, dozvieme sa, že fajčenie má súvislosť aj s infarktmi, a pozrieme sa, ako sme na tom s jadrovou fúziou.

Krátke správy z vedy

Rastliny vo Veľkej Británii kvitnú o mesiac skôr , ako bývalo zvykom. Vyplýva to z porovnania záznamov počnúc 18. storočím. Vedci hovoria, že dôvodom je klimatická zmena, ktorá ovplyvňuje rastliny.

Nepilotovaná misia NASA na Mesiac sa odkladá. Americká agentúra priznala, že štart prvej lode z programu Artemis, ktorý má vrátiť ľudí na Mesiac, neprebehne skôr ako na jar. Artemis 1 pritom mala štartovať už koncom minulého roka.

Grónska ľadová pokrývka stratila za posledných 20 rokov toľko vody, že by dokázala pokryť celé Spojené štáty. Naznačuje to nový výskum, ktorý hovorí, že množstvo vody by stačilo na to, aby USA boli zhruba pod polmetrovou hladinou.

Vedci vytvorili nový materiál, ktorý by mal dokázať pohlcovať aj uvoľňovať veľké množstvá energie. Látka pripomínajúca tuhú gumu, je navyše programovateľná, takže by sa dala používať ako zdroj energie i ako ochranná pomôcka.