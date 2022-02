Zoom: Črevá vedia, keď ich chceme oklamať sladidlom

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Snažia sa nás oklamať. Sú sladké a predsa nie sú umelé sladidlá cukrom.

Lenže experimenty ukázali, že aj myši vyšľachtené bez chuťových pohárikov dávali prednosť cukru - a nik nerozumel, prečo. Teraz ale vedci zistili, že kľúčom k tajomstvu sú bunky v črevách: a zdá sa, že akési chuťové receptory máme aj tam.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako črevá rozlišujú cukor, vyberieme sa do sveta parazitických mravcov a pozrieme sa na objav záhadnej častice X.

Krátke správy z vedy

Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba je už na svojom mieste. Nachádzať sa bude zhruba 1,5 milióna kilometrov od Zeme v takzvanom libračnom bode. Teraz musí teleskop nastaviť svoje zrkadlá, vychladiť ich a postupne začať s astronomickými pozorovaniami.

Znečistenie oceánov mikroplastami môže byť horšie, než sme sa domnievali. Dôvodom je, že vedci používajú rôzne metódy, no tie nie sú schopné zachytiť skutočný stav znečistenia. Napríklad Stredozemné more je na tom horšie, než naznačujú staršie merania.

Ak by sonda odštartovala v roku 2028, mohla by dobehnúť záhadný medzihviezdny objekt Oumuamua. Let by však trval 26 rokov. Vedci totiž dodnes netušia, čo to v roku 2017 preletelo slnečnou sústavou, pozorovania nesedia so žiadnou prirodzenou hypotézou. Špekuluje sa preto aj o umelom telese, napríklad poháňanom slnečnou plachtou.

Náraz, ktorý ukončil nadvládu dinosaurov a pomohol nástupu cicavcov, sa pravdepodobne odohral v júni. Naznačujú to fosílne nálezy rýb, ktorým sa mierne menia kosti podľa toho, v ktorom období roka sa nachádzajú, i fosílne nálezy rastlín.