Zoom: Objavili achillovku chrípky, vírus môžeme zastaviť

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Proti chrípke sa očkujeme každý rok. Dôvodom je, že chrípka je zákerná, veľmi mutuje, a tak musíme pripraviť vždy novú vakcínu. Lenže to sa môže zmeniť, vedci teraz objavili slabé miesto tohto vírusu, čo by mohlo viesť k univerzálnym vakcínam... dokonca takým, ktoré by mohli vydržať celý život.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na achillove miesto chrípky, zistíme, ako si naše telá samy vytvárajú látky podobné THC a CBD, a dozvieme sa, ako to bolo naozaj s obrovskými stredovekými bojovými koňmi.

Krátke správy z vedy

Mars mal tečúcu vodu ešte aj pred tromi miliardami rokov. Naznačujú to nové simulácie, ktoré hovoria, že klíma na červenej planéte bola pravdepodobne chladná a vlhká.

Znečistené ovzdušie mätie opeľovače. Výskum teraz ukazuje, že znečistenie vzduchu výrazne redukuje prácu opeľovačov, pretože včely či motýle nie sú schopné cítiť a nájsť rastliny.

Najlepší spôsob boja proti smútku je robiť veci, v ktorých ste dobrí. Naznačuje to nový výskum, ktorý ukázal, že nálada sa najrýchlejšie zlepšila tým ľuďom, ktorí zvolili takú techniku, o ktorej si mysleli, že je ich najsilnejšou vlastnosťou.

Vesmírne vozidlo Curiosity objavilo na Marse stopy uhlíka, ktoré môžu naznačovať minulý život. Vo vzorkách totiž narazilo na jeho ľahké izotopy, ktoré by na Zemi naznačovali prítomnosť dávneho mikrobiálneho života.