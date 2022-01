Klik: Google Analytics porušuje pravidlá GDPR, rozhodol rakúsky súd

Komentovaný prehľad technologických správ.

Načítavam... Klik 197: Prečo Microsoft kupuje Activision Blizzard / Google Analytics porušuje GDPR, rozhodol rakúsky súd / Streamovacie vojny zažijú na Slovensku vrchol" Počúvajte v aplikácii SME alebo cez Apple, Google, Spotify a RSS. Iné podcasty SME.

Zlomový bod herného biznisu: Microsoft kupuje herné vydavateľstvo Activision Blizzard

Tento text pôvodne vznikol pre sesterský newsletter Herný update, ktorý môžete odoberať na Hernyupdate.sk

Microsoft plánuje kúpiť herné vydavateľstvo Activision Blizzard za bezmála 69 miliárd dolárov. Najväčšia akvizícia v dejinách Microsoftu aj technologického biznisu bude zlomovým bodom pre podobu herného priemyslu. Symbolicky ukončí éru, v ktorej podobu herného priemyslu do významnej miery určovali veľké vydavateľské domy ako Electornic Arts, Activision či Ubisoft.

Herný biznis prechádza od éry vertikálnej integrácie, v ktorej budú podobu trhu určovať držitelia veľkých herných platforiem, ktorí začnú vytláčať prostredníkov (vydavateľov) a pohlcovať kľúčové časti biznisu do svojich vnútorných štruktúr.

Pre viac podrobností o transformácii a dlhodobých cieľoch Microsfotu sa vrátte k podcastu Microsoft chce z Xboxu spraviť Apple.

Na stôl položených 69 miliárd dolárov ukazuje, ako vážne Microsoft v stratégiu integrácie verí a zbytok trhu bude takmer isto musieť nasledovať. Inak povedané nie je otázkou či, ale kedy sa trh integruje. Keďže vieme, že Microsoft bude jedným z veľkých hráčov, je dobré pozorne sledovať podrobnosti toho, ako presne Activision pohltí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obsah je kráľ (štúdiá a značky)

V roku 2017 Microsoft prevádzkoval šesť interných herných štúdií. Po tom, ako minulý rok vstrebal Bethesdu a na budúci pohltí štúdia Activision Blizzardu ich bude najmenej 32. Je to obrovské rozšírenie schopnosti vytvárať si obsah doma v kuchyni. Firma už potvrdila, že podstatnú časť katalógu zaradí pod predplatné Game Pass a podľa modelu, ktorý použila pri prevzatí štúdií Bethesda budú najlákavejšie hry dostupné len na platforme Xbox a PC.

Tu je dobré pripomenúť dve riziká. Jedno pre bezprostredné pre Microsoft a druhé dlhodobé pre zdravie priemyslu. Štúdia Activision Blizzardu sú ak nie v rozklade, tak aspoň v nie dobrom stave. Najmä z Blizzardu v posledných rokoch odišli kľúčoví dizajnéri a vývojári, ktorí stáli za vytvorením hier Starcraft, World of Warcraft a Overwatch. Vytráca sa aj nadšenie pre kedysi ikonické hry od Blizzardu - počet aktívnych hráčov online hier klesol zo 46 miliónov v roku 2017 na 26 miliónov v minulom roku.

Mnohí odídenci si založili vlastné nezávislé štúdiá, ktoré budú vytvárať pre značky Blizzardu priamu konkurenciu. Firmou zároveň otriasa séria škandálov súvisiacich s toxickým pracovným prostredím a sexuálnym obťažovaním zamestnankýň. Problémy zjavne siahali až do vyššieho vedenia a vynútené odchody agresorov aj nespokojných zamestnancov už dnes narúšajú schopnosť firmy vyrábať hry.

Microsoft si kupuje štúdiá aj značky, ktoré musí rýchlo ozdraviť, čo je náročný proces, ktorý môže zahltiť manažérov Microsoftu. Dnes je jasné, že šéf Activision Blizzardu Bobby Kotick po ukončení predaja zo svojej pozície odíde, no kľúčoví ľudia v strednom manažmente budú firme chýbať. Phill Spencer, ktorý dnes vedie hernú divíziu Microsoftu a prevezme riadenie štúdií má pred sebou kopec pohovorov.

Riziko pre zdravie herného biznisu je dlhodobejšie. S tým, ako narastie šírka katalógu uzamknutého v predplatnom Game Pass sa môže u zákazníkov znížiť ochota platiť za hry. Budú proste čakať, kým sa hra objaví v predplatnom.

Dobre to zhrnuli Patrick Klepek a Rob Zacny pre Vice:

Mali sme pochybnosti o tom, či Game Pass bude čistým prínosom pre ľudí, ktorí tvoria a predávajú hry, alebo či len naučí hráčov aby hrali len to, čo je na Game Pass a prečkali obdobie, kedy sa hry predávajú za plnú sumu. Ak sa pod dáždnikom Microsoftu, asi na tom veľmi nezáleží, ale vývojári a vydavatelia budú mať oprávnené obavy keď uvidia ambicióznu podobu “platformového kapitalizmu” Microsoftu.

Tu je kompletný zoznam titulov, ktoré Microsoft získa.

Výber najznámejších značiek a hier:

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

Guitar Hero

Hearthstone

Overwatch

Skylanders

Spyro the Dragon

StarCraft

Tenchu

Tony Hawk’s Pro Skater

World of Warcraft

Platformy a technológie

Ako príjemný bonus Microsoft získa tvorcov mobilných hier Candy Crush a Call of Duty Mobile, čo do firmy prinesie prítomnosť na mobilných platformách aj schopnosť uvažovať o mobilných verziách hier, ktoré firma už má pod strechou.

Firma zároveň získa a integruje platformu Battle.net, ktorá má desiatky miliónov používateľov a skvelé technológie na digitálnu distribúciu hier na PC, čo je oblasť kde Microsoft vo funkciách, spoľahlivosti aj pohodlí dlhodobo zaostáva za konkurenciou. Opäť bude náročné technológie integrovať do existujúceho portfólia spoločnosti.

Regulácia takmer isto problém nebude

Po oznámení dohody sa objavili špekulácie o tom, či obchod nezastavia protimonopolné úrady, ktoré sa snažia v USA obmedziť integráciu veľkých technologických firiem. Naťahovanie sa s úradmi bude v období integrácie dôležitým faktorom, no pre tento obchod je riziko zásahu regulátorov malé.

Microsoft môže tvrdiť, že pre konečného zákazníka je integrácia lepšia, lebo cez predplatné znižuje koncovú cenu, čo je tradičné meradlo, akým sa v USA posudzuje monopolné riziko. Zároveň môže použiť legitímny argument o tom, že aj exkluzívne hry sú dostupné cez cloudovú službu, kde je bariéra pre vstup veľmi nízka. Inak povedané, Microsoft nebude mať problém ak cloudové streamovanie hier cez Game Pass bežať cez aplikáciu na konzole PlayStation.

Riziko ostáva len v novej generácii úradníkov, ktorí na pozície nastúpili spolu s vládou Joea Bidena a majú schopnosť rozmýšľať o monopolných rizikách platforiem. Tí asi budú mať dosť práce s Amazonom a Facebookom.

Najväčšia neznáma

Najväčšou otázkou pre spotrebiteľa je, ako Microsoft zvládne integrovať a manažovať veľké štúdiá, ktorých produkty aj pracovná morálka sú v úpadku. Otočiť tak veľkú organizáciu je mimoriadne náročný a drahý proces, ktorého výsledky uvidíme až o niekoľko rokov.

Teraz, keď poznáme rozsah ambícii Microsoftu je to, ako sú vedené herné štúdiá firmy jednou z najdôležitejších nezodpovedaných otázok v celom biznise. Ochota firmy investovať dlhodobo do katalógu a udržať podmienky pre veľké množstvo vývojárov bude kľúčová pre to, aby sa stratégia úplnej integrácie nakoniec neobrátila proti spotrebiteľom, vývojárom a firme.

Ak vás zaujíma budúcnosť herného biznisu, pozorne si všímajte, ako a či bude Microsoft ozdravovať pracovnú kultúra v Blizzarde a ako bude v ďalších rokoch vyhodnocovať, čo pre svoje štúdiá považuje za úspech.

Definícia úspechu bude rozhodovať o tom, či si herný priemysel udrží priestor na tvorbu hodnotného obsahu.

Skúsenosť z uplynulej generácie konzol firme výrazne pripomenula, ako citlivý je sentiment zákazníkov a ako rýchlo trestajú kroky smerujúce proti spotrebiteľskému pohodliu aj erodovanie hodnoty za peniaze. Firma strávila posledné roky korekciou, ale otázkou ostáva ako dlho si lekciu poslednej generácie zapamätá.

Google Analytics porušuje GDPR, rozhodol rakúsky súd

Rakúsky regulátor údajov Datenschutzbehörde rozhodol, že používanie služby Google Analytics na webe NetDoktor porušuje GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov).

Podľa regulátora neboli údaje odosielané do USA riadne chránené proti potenciálnemu prístupu zo strany amerických spravodajských agentúr. Regulačný orgán tvrdil, že údaje o IP adrese sú osobnými údajmi, keďže je možné ich skombinovať – ako „kus puzzle“ – s inými digitálnymi údajmi na identifikáciu návštevníka.

A keďže sa tieto údaje odosielajú do amerických cloudových služieb, porušuje kapitolu V všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktorá sa zaoberá prenosmi údajov mimo bloku. Zákony EÚ hovoria, že európska úroveň ochrany musí cestovať s údajmi, čo nie je prípad Googlu.

Nedávno sa tiež ukázalo, že webová stránka Európskeho parlamentu na testovanie Covid-19 tiež porušila GDPR používaním súborov cookies zo služieb Google Analytics a Stripe, podľa rozhodnutia Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS).

Ide o prvé rozhodnutia po ukončení zmluvy Privacy Shield medzi EÚ a USA, vďaka ktorej mohli byť dáta medzi blokmi vymieňané. Už takmer dva roky prebiehajú rokovania o tom, aby bloky nahradili Privacy Shield.

Za väčšinou podaní u európskych regulátorov na ochranu osobných údajov stojí Max Schems, 34-ročný rakúsky právnik a aktivista na čele organizácie noyb - Európske centrum pre digitálne práva (noyb = je anglická skratka “none of your business”, v preklade “nič ťa do toho”).

Schems a jeho organizácia stojí za zrušením Privacy Shieldu voči ktorému podali žalobu a súd neskôr rozhodol o jeho zrušení. Po ukončení Privacy Shieldu a platnom GDPR sme v stave, že firmy v USA musia dáta občanov EÚ zabezpečiť ako v EÚ. Rozhodnutie rakúskeho súdu platí zatiaľ len v Rakúsku a nie je finálne, a vzťahuje sa len na NetDoktor.

Schems a jeho noyb v roku 2020 podali asi 100 takýchto žalôb, a nejde len o Google Analytics, ale plošne o amerických poskytovateľov služieb (Facebook Connect, Airbnb, Ikea, atď..).

Regulačné úrady v EÚ sa podaniami a argumentami noyb zaoberajú už širšie a medzičasom jednotlivé regulačné úrady rozhodujú samostatne v jednotlivých krajinách bez širšieho dopadu na ostatné krajiny EÚ.

Napríklad v Holandsku regulačný úrad finišuje vyšetrovanie a nevylúčil, že v aktuálnej forme zakáže Google Analytics.

(Wired, TechCrunch)

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informácií ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Správičky

Google tiež chystá vlastné okuliare zmiešanej reality a Apple bude pravdepodobne meškať s tými svojimi . Po niekoľkých nie veľmi úspešných pokusoch Google pracuje v rámci projektu Iris na okuliaroch rozšírenej reality (s cieľom uviesť ich v roku 2024), ktoré budú mať kamery snímajúce okolie a do digitálneho obrazu bude systém doplňovať informácie. Ide o odlišný prístup, ktorým sa vydali niektorí konkurenti, ktorí v okuliaroch plánujú priehľadné displeje, v ktorých budú zobrazovať digitálne údaje. (The Verge, Bloomberg)

Instagram aj TikTok začali s testovaním predplatných pre tvorcov. Princíp je podobný ako pri digitálnom predplatnom médií alebo platených newslettroch. Tvorca robí exkluzívny obsah, ku ktorému majú prístup len platiaci sledujúci. Testom s plateným obsahom na Instagram sa pochválil na svojom profile aj Mark Zuckerberg. (TechCrunch, The Information)

Súd v Spojených štátoch odsúdil Elizabeth Holmes za podvody, ktoré spôsobila prostredníctvom svojej spoločnosti Theranos. Tá sľubovala revolúciu v krvnej diagnostike. (Ekonómia ľudskou rečou)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/N8iY43X15lc

Rozhovor s Tomášom Halgašom, ktorý vlani predal sociálnej sieti Twitter četovaciu aplikáciu Sphere. (SME Index)

Čo prinesú okamžité platby? Pod pojmom okamžité platby si môžeme predstaviť rýchly prevod finančných prostriedkov medzi účtami vedenými v rôznych bankách. Na Slovensku je to od februára zatiaľ len medzi troma zapojenými bankami, a to Slovenskou sporiteľňou, VÚB bankou a Tatra bankou. (SME Index)

Vyskúšali sme okuliare, ktoré nahradia počítačový monitor. Náš kolega Matúš Paculík testoval TCL NXTWEAR G. Nejde o virtuálnu realitu do vrecka, sú to trochu mohutné okuliare. Majú nahrádzať veľkú obrazovku na cestách, v pohodlí domova, alebo pre tých, ktorí sú pripútaní na lôžko. (SME Tech)