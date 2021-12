Klik: Microsoft chce z Xboxu spraviť Apple

Komentovaný prehľad technologických správ.

Európske technologické startupy majú za sebou najúspešnejší rok

Atomico, európska spoločnosť rizikového kapitálu so sídlom v Londýne, každý rok zverejňuje svoju správu o stave európskych technológií. Nižšie vyberáme najdôležitejšie zistenia:

Európsky technologický sektor rýchlo rastie a celkové investície do startupov dosiahnu v tomto roku viac ako 121 miliárd dolárov, čo je približne trojnásobok toho, čo v roku 2020 (41 miliárd dolárov). Je to prvýkrát, čo európske startupy vyzbierali viac ako 100 miliárd dolárov za jediný rok.

Prvých päť krajín s najvyššími investíciami zostalo rovnakých ako v minuloročných správach: Británia, Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Holandsko.

Pre porovnanie, americké startupy získali k 30. septembru 2021 zhruba 240 miliárd dolárov.

Nárast dopytu zo strany veľkých medzinárodných investičných firiem bol kľúčovou hnacou silou rastu pre európske startupy (najmä investície od spoločností ako Tiger Global alebo SoftBank).

V Európe dostávajú "zelené startupy", resp. účelovo orientované startupy viac investícií ako kedykoľvek predtým. Dobrým príkladom je švédsky startup Northvolt s udržateľnými batériami, dostal investíciu 2,75 miliárd dolárov (najvyššiu spomedzi všetkých európskych startupov tento rok).

Stredná a východná Európa zostáva naďalej podfinancovaná – len 5 % investovaného kapitálu smerovalo do strednej a východnej Európy v roku 2021.

Startupy vedené ženami získali najmenší podiel kapitálu vyzbieraného za najmenej 5 rokov, len niečo viac ako 1 percento celkových investícii. 49% zakladateliek sa vyjadrilo, že byť ženou negatívne ovplyvnilo ich šance na získanie kapitálu.

Fintech je najrýchlejšie rastúcim sektorom, po ňom nasleduje podnikový softvér, doprava, potraviny a zdravotníctvo.

(Atomico, FWIW by David Tvrdon, Sifted.eu)

Herný biznis smeruje k Apple modelu

Celý ekosystém firiem združený okolo videohier pravdepodobne smeruje k veľkej konsolidácii. Samo o sebe to nie je novinka, lebo veľkí hráči posilňujú svoje pozície kupovaním menších častí herného biznisu už roky, no posledné mesiace ukázali, že za niekoľko rokov môžeme na trhu mať len niekoľko firiem veľkosti podobných Applu a zbierku stredných či menších hráčov.

Vo všeobecnosti existuje na hernom trhu niekoľko kategórií firiem:

Tvorcovia a prevádzkovatelia veľkých platforiem ako Sony s PlayStation, Microsoft s Xboxom a Nintento so Switchom. Tieto firmy vytvárajú herný hardvér a kontrolujú kľúčové najväčšie herné ekosystémy.

Veľkí vydavatelia ako Ubisoft, Tencent, Activision Blizzard či Take Two zastrešujú najväčšie herné štúdiá, ktoré vyrábajú samotné hry.

Herné štúdiá typu Rockstar či Bungie, ktoré tradične patria pod veľké vydavateľstvá, no v posledných rokoch viaceré prešli priamo pod držiteľov platforiem. Teda Sony či Microsoft skupujú vydavateľov aj štúdia, ktoré potom prevádzkujú a vytvárajú hry pre vlastné ekosystémy.

Prevádzkovatelia online obchodov pre PC ako Steam či Epic Games, ktorí v otvorenom ekosystéme PC hier zastupujú pozíciu držiteľov platforiem s tým rozdielom, že nemajú kontrolu nad herným hardvérom. Zároveň na PC poskytujú časť infraštruktúry zabezpečujúcej online hranie a organizáciu herných komunít.

Zdá sa, že Microsoft sa snaží všetky tieto činnosti včleniť pod vlastnú značku Xbox a výrazne upraviť obchodný model. Ak sa to podarí, vybuduje si firmu (presnejšie divíziu), ktorá bude v rámci herného biznisu vystavaná rovnako ako je Apple v širšom technologickom ekosystéme.

Apple je úplne vertikálne integrovaná firma. Znamená to, že Apple pre zákazníkov tvorí všetko od zariadení, obsahu, ekosystému a služieb. Xbox chce spraviť to isté pre hráčov a zdá sa, že konkurencia ho bude nasledovať.

Microsoft skupuje pod značku Xbox vývojárske štúdiá (najvýznamnejšia je akvizícia vydavateľa Bethesda za osem miliárd dolárov), buduje si budúci katalóg herného obsahu. Zároveň stavia infraštruktúru pre cloudové hranie a vylepšuje nástroje pre budovanie herných komunít či komunikáciu hráčov.

Firma tiež aktívne rozširuje svoj katalóg starších hier, ktoré sú dostupné na nových konzolách a spolu s novým obsahom sprístupňuje za jedno mesačné predplatné. Výsledkom je čoraz pevnejšie vertikálne integrovaný ekosystém, do ktorého sa dá vstúpiť za menej ako 15 dolárov mesačne.

Bloomberg uplynulý týždeň zverejnil správu o tom, že podobný model predplatného chystá aj Sony, ktoré posledné mesiace tiež skupuje herné štúdiá a zdá sa, že sa viac zameriava na rozširovanie starého katalógu.

Z pohľadu Sony môže ísť viac o strategickú pozíciu, kedy firma nemá záujem o to, aby prevádzkovala úplne vertikálne integrovaný herný biznis, no zároveň má legitímne obavy o to, že ak priemysel smeruje k tomuto modelu podnikania, môže mať v budúcnosti problémy s obsahom. A tak aj Sony integruje a nakupuje.

Zároveň vidíme integračné snahy aj o niekoľko poschodí nižšie. Valve, ktorá prevádzkuje digitálny obchod s hrami Steam chystá vlastné prenosné herné zariadenie.

Epic, kotrý prevádzkuje vlastný obchod a vytvára populárny nástroj na tvorbu hier tiež skupuje herné štúdiá na podporu vlastných herných a VR projektov.

Herný biznis je sofistikovaný a prepojený, vďaka čomu môžu na trhu prežiť strední aj menší hráči, ktorí budú spokojne nažívať a prosperovať v tieni obrovských integrovaných behemotov.

Hra je teraz o to, kto vypestuje najvyšší strom a prekryje svojimi konármi čo najväčšiu časť ekosystému herných firiem.

(Hernýupdate.sk)

AI má novú cestu k jazyku

Firma DeepMind ohlásila, že vybudovala novú umelú inteligenciu narábajúci s jazykom, ktorá je rádovo efektívnejšia ako známy model GPT-3 či podobné modely iných veľkých firiem.

DeepMind vytrénoval svoju umelú inteligenciu na menšej vzorke textu, no pri tvorbe textu ju naučil priamo čerpať z veľkej databázy textov, ktoré napísali ľudia.

Ak si to predstavíte ako pokus o naučenie robota písať slohy s tým, že DeepMind mu dalo pod lavicu ťahák toho, ako píšu texty ľudia nahneváte výskumníkov okolo umelej inteligencie, ale nebudete úplne ďaleko od pravdy.

(MIT Technology Review)

Čo hľadali ľudia na Slovensku

Vyšiel rebríček výrazov, ktoré začali ľudia na Slovensku vyhľadávať v uplynulom roku viac ako bežne. Pozerajte a zúfajte s nami. Inak je nejaký zázračný recept na kukuricu okrem toho, že ju treba dať do vody a potom osoliť?

Rok 2021 vo vyhľadávaní na Slovensku cez Google. Prvých päť miest, na webe sú dostupné ďalšie. (zdroj: Google)

(Year in Search)

Správičky

Ako začala čipová a logistická globálna kríza. Denník New York Times vytvoril veľmi dobrý a prehľadný text, ktorý vysvetľuje, ako sa kríza začala. (NY Times)

Test smartfónu Honor 50 . Náš kolega Matúš Paculík testoval 500-eurový telefón od čínskeho Honoru. Má plnú podporu služieb Google, rozumie si s mobilnými sieťami piatej generácie a má aj fotoaparát s vyšším rozlíšením. Na druhú stranu stále robí priam totožné fotografie ako konkurencia od Huawei (nova 9), ktorá má v základe väčšiu kapacitu operačnej pamäte. (SME Tech)

Recenzia Skyrim. Matúš Paculík píše, že nová edícia otvára úplne odlišné možnosti, ako si vychutnať podarený svet Skyrimu aj vtedy, keď máte za sebou všetky hlavné úlohy. (SME Tech)

Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss hovoria o interaktívnom deme Matrix Awakens, ktoré vytvorilo Epic Games. Ukážky boli vytvorené pomocou Unreal Engine 5 a na niektorých záberoch je takmer nemožné rozpoznať, či ide o skutočných hercov alebo virtuálne generovaných. (The Verge)

21 vecí, ktoré sa prvýkrát stali v roku 2021. Prvá krajina začala akceptovať bitcoin ako oficiálne platidlo, prvýkrát bol použitý autonómny dron na útok na ľudí, v Malawi otvorili prvú 3D tlačenú školu a ďalšie. Pozrite si celý zoznam. (NY Times)

Nový fantasy seriál ‘The Wheel Of Time’ na Amazon Prime Video je hitom. Podľa analytickej spoločnosti Parrot Analytics je rovnako úspešný ako marvelovka Hawkeye na Disney+. (Forbes)