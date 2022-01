Zoom: Preverili zaručené recepty na opicu

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Je to jedna za najväčších vesmírnych záhad. Vieme, že viditeľná hmota tvorí len zhruba 4 percentá kozmu a tmavej hmoty je oveľa viac.

Lenže tú nielenže nevidíme, my ani poriadne nevieme, čo by ju mohlo tvoriť. Teraz sa zdá, že pomôcť vysvetliť by nám ju mohol jeden desaťročia starý nápad Stephena Hawkinga a kľúčom by boli čierne diery.

Tento týždeň sa v podacste Zoom vyberieme do vesmíru a budeme hľadať tmavú hmotu, zistíme, či nejaký zaručené recept naozaj pomáha na alkoholovú opicu a dozvieme sa, prečo je mak taký užitočný.

Krátke správy z vedy

Stredoveké kone využívané v bitkách bývali menšie, než si myslíme. Aj keď sú často zobrazované ako veľké zvieratá, z nášho pohľadu bývali veľké asi ako poníky: mávali čosi pod jeden a pol metra. Ukázala to analýza kostrových pozostatkov z rokov 300 až 1650 z viac ako 170 archeologických nálezísk.

Umelá inteligencia by nám mohla pomôcť predvídať odolnosť baktérií na antibiotiká. Problémom ale tiež je odhadnúť, ktoré lieky by na takéto mikróby ešte zabrali. Vedci teraz navrhli systém, ktorý pomôže lekárom povedať, či majú nasadiť širokospektrálne lieky, alebo majú do činenia s rezistentnou baktériou.

Rozsiahle suchá spôsobujú teplejšie vlny horúčav, no sú menej smrtiace. Nový výskum naznačuje, že počas vĺn horúčav vysychá zem, čo následne napomáha ďalšiemu zvyšovaniu teploty. Vysušená pôda však vedie aj k poklesu vlhkosti vzduchu, takže horúčavy sú pre ľudí zároveň štatisticky menej smrteľné.

Očkovanie proti chrípke či proti osýpkam by čiastočne mohlo pomôcť aj pri boji s koronavírusovou pandémiou. Nový výskum naznačuje, že mnohé vakcíny majú celkový povzbudzujúci efekt na imunitný systém a i keď sú určené proti inému ochoreniu, dokážu pomôcť naštartovať imunitu: platí to aj vtedy, ak by vakcína určená na iné ochorenie chránila proti covidu len na päť percent.