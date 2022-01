Zoom: Zistili, ktorú časť mozgu zapína dráždenie klitorisu

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nikdy sa ju vedci nepokúsili odbaliť. Niežeby egyptológovia neboli zvedaví, no múmia Amenhotepa I. je príliš krásna aj zachovaná. Takže sa odborníci báli, že by ju mohli nenávratne poškodiť. No teraz prišli nové technológie, a tak sa vedci mohli konečne pozrieť dnu.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme do starovekého Egypta, zistíme, čo robia fosílne palivá s našou plodnosťou a zistíme, ktorá oblasť mozgu sa zapína pri dráždení klitorisu.

Krátke správy z vedy

Výskumníci narazili na biomarker, ktorý by mohol spoľahlivo určovať depresiu. Jednoduchý krvný test by tak lekárovi mohol potvrdiť nielen to, čím trpí jeho pacient, ale aj aké lieky by bolo najvhodnejšie predpísať.

Astronómovia narazili na zvláštny prachový objekt obiehajúci hviezdu. Problémom je, že zákryt je síce pravidelný, no má nepravidelné tvary, hĺbky aj trvanie. Vedci tak netušia, čo je príčinou tohto javu.

Vedci pochopili štruktúru bielkoviny, ktorá je kľúčovou pri prenose optického signálu z oka do mozgu. Tento proteín sa nachádza v tyčinkových bunkách.

Výskumníci dokázali predpovedať správanie potkanov sledovaním ich mozgovej aktivity. Vedci sledovali veľké sety neurónov a vytvorili akýsi slovník, ktorý prekladal ich aktivitu a ich vzorce na jednoduché akcie. Pomôže to pochopiť, ako sa mozog rozhoduje načasovať budúce akcie, aby nasledovala nejaká séria úkonov.