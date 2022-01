Zoom: Slovenskí vedci náhodou objavili nový materiál

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Vlastne to bola tak trochu náhoda. Náhoda, ktorá sa ukázala pri kontrole pod mikroskopom, ktorým sa snažili objaviť náhodné kazy. Ale namiesto nich narazili na nový materiál, ktorý by inak v bežných podmienkach neexistoval. Slovenskí výskumníci tak narazili na čosi, čo by mohlo pomôcť pri elektrických súčiastkach budúcnosti.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme do mikrosveta pri výrobe grafénu, dozvieme sa, ako môže avokádo súvisieť so zdravšou životosprávou a zistíme, že jestvuje aj mnohonôžka s viac ako tisíc nožičkami.

Krátke správy z vedy

V Číne výskumníci objavili dokonale zachované dinosaurie embryo. Skamenené prehistorické vajce má najmenej 66 miliónov rokov, meria 17 centimetrov a embryo v ňom má 27 centimetrov. Vajce pôvodne objavili v roku 2000, no potom sa ukrývalo v sklade múzea.

Astronómovia narazili na dosiaľ najväčší súbor planét bez materských hviezd. Je ich najmenej 70 a nachádzajú sa priamo v našej galaxii. Tieto túlavé planéty sú veľké asi ako Jupiter a vedci ich našli v dátach za posledných 20 rokov.

Takzvaný ťažký vodík by mohol pomáhať pri vývoji liekov. Vedci teraz predstavili metódu, ktorá umožňuje vložiť deutérium do mnohých odlišných molekúl. Výsledok je potom stabilnejší voči rozkladu, ktorý spôsobujú niektoré enzýmy.

Vedci sa zase o krôčik priblížili k takzvanej univerzálnej vakcíne proti chrípke. Objavili totiž novú slabinu na dosiaľ zväčša ignorovanej časti tohto vírusu. Výsledkom by mohli byť vakcíny, ktoré by zaberali na viacero kmeňov i mutácií chrípky.