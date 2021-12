Zoom: Jedenie pred telkou je naozaj zlý nápad

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Má to byť ďalší zázračný všeliek, prakticky na hocičo. Móda CBD už dokonca trochu pripomína homeopatiu, aj keď to tým olejom asi trochu krivdíme. No kanabinoidy majú teraz vážny problém, zdá sa totiž, že dokážu blokovať správne fungovanie liekov a niektorých našich orgánov.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme za kanabinoidmi a ich vplyvom na účinnosť liekov, dozvieme sa, prečo jedenie pred televíziou nie je dobrý nápad a pozrieme sa aj na významný úspech slovenského vedca.

Krátke správy z vedy

Ľudstvo spaľuje najviac uhlia vo svojej histórii, ak dôjde na získavanie elektriny. Naznačuje to nová správa Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá hovorí, že energia získavaná z uhlia medziročne vzrastie o deväť percent. To je vážny problém pri boji so zmenou klímy.

Tmavú hmotu by mohli vysvetľovať akési mraky bozónov. Hovorí to nová hypotéza, ktorá si vybrala za vysvetlenie tejto exotickej matérie takzvané skalárne bozóny. Dnes poznáme taký len jeden, slávny Higgsov bozón.

Himalájske ľadovce sa topia alarmujúcou rýchlosťou, navyše, toto roztápanie ešte zrýchľuje. Nový výskum pritom hovorí, že toto roztápanie sa ohrozuje dodávky pitnej vody pre milióny ľudí v Ázii.

Obrovitánske, sauropodné dinosaury dávali prednosť teplejšiemu podnebiu. Dokonca to bývali oblasti, ktoré v čomsi pripomínali dnešné savany. Nový výskum dokonca naznačuje, že možno mali odlišnú fyziológiu od iných dinosaurov.