Zoom: Zistili, prečo sa priberá po skončení s fajčením

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/podcastzoom/embed/episodes/Zistili--preo-sa-priber-po-skonen-s-fajenm-e1c0je9

Dve dávky nestačia. Teda, vedeli sme to, že proti novému koronavírusu sa zrejme budeme musieť očkovať každý rok, napokon, rovnako ako proti chrípke. Ale prvé predbežné výsledky naznačujú, že ak ide o nastupujúci variant omikron, pomáhať by mali tri dávky.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme, či vakcíny zaberajú na omikron, dozvieme sa, prečo človek priberá po vysadení cigariet a vyberieme sa aj do vesmíru za debatou, či by Pluto predsa len nemalo byť planétou.

Krátke správy z vedy

Vesmírna sonda sa dotkla atmosféry našej hviezdy. NASA teraz potvrdila, že sonda Parker sa koncom apríla obtrela o slnečnú korónu a strávila tam päť hodín. Stala sa tak prvým zariadením, ktoré vykonalo pozorovania priamo zo slnečnej atmosféry.

Teplokrvnosť je zrejme staršia, ako sme si mysleli. Vedci teraz zistili, že endotermia spoločná pre cicavce a vtáky sa možno nevyvinula samostatne. Nová hypotéza naznačuje, že u oboch skupín v skutočnosti pochádza ešte z hlbšej minulosti a od spoločného prapredka.

Výskumníci z MIT prišli s novým plánom, ktorý by mal popohnať výskum Venuše. Budúce misie, niektoré financované aj zo súkromných zdrojov, by mali na tejto planéte hľadať stopy po živote. Prvá z misií by mala štartovať už v roku 2023.

Kyslosť máme spoločnú. Výskumníci teraz zistili, že ľudia aj vínne mušky vnímajú kyslé rovnakým spôsobom. Drozofily na to využívajú rovnaké bielkoviny ako receptory u ľudí. Zároveň je to odpoveď na otázku, či hmyz vôbec dokáže vnímať kyslé.

