Klik: Trump, vesmírna turistika a NFT. Aké boli kľúčové tech udalosti roka 2021

Top 10 technologických udalostí roka

1. Twitter natrvalo zrušil účet Donalda Trumpa. Sociálna sieť udala ako dôvod podnecovanie násilia, keď davy vo Washingtone zaútočili na budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu, po tom, čo Donald Trump zvolal ľudí na protest.

2. Zakladatelia veľkých technologických firiem odchádzajú. Asi najväčší odchod roka oznámil Jeff Bezos z pozície šéfa Amazonu. Na jeseň sa pridal Jack Dorsey, keď úplne odišiel z Twitteru. Zo zakladateľov tak zostal v čele veľkej technologickej firmy len Mark Zuckerberg.

3. Čipová kríza. Pandémia okrem iných priniesla aj spomalenie globálneho dodávateľského a výrobného reťazca, čo spôsobilo aj aktuálny nedostatok čipov. Experti odhadujú, že tento stav potrvá až do roku 2023. Denník The New York Times má vynikajúce vysvetlenia začiatku krízy dodávateľského reťazca.

4. Veľké technologické firmy sa stali ešte väčšími. Globálne lockdowny pomohli najmä digitálnym firmám, online predaje aj online inzercia stúpali.

5. Škandály Facebooku a vzostup TikToku. O škandáloch Facebooku sme sa v podcaste Klik niekoľkokrát počas roka rozprávali, asi najväčším bolo odhalenie Facebook Files, keď sme sa dozvedeli, že sociálna sieť má interný výskum, ktorý dokazuje, ako škodí. Zároveň to bol rok, keď TikTok prekročil hranicu jednej miliardy používateľov. Spomedzi moderných sociálnych sietí dosiahol TikTok tento míľnik najrýchlejšie.

6. Všetci budujú metaverzum. Facebook sa premenoval na Meta. Microsoft oznámil, že vytvára metaverzum pre prácu. Nezabudnime ani na Roblox alebo Fortnite, ktorý buduje Epic Games. Zdá sa, že veľké technologické firmy vidia budúcnosť vo virtuálnej realite a investujú do jej vývoja desiatky miliárd.

7. Kryptomeny, web3, NFT, meme akcie. Špekulatívne investovanie bolo v roku 2021 na vzostupe. NFT sa stalo dokonca slovom roka.

8. Videli sme viac regulácie pre technologické firmy a niekoľko vysokých pokút. Nie je to len Európska únia, ktorá pokračuje v prinášaní zákonov pre reguláciu činnosti tech firiem. Južná Kórea prinútila Google pridať externé platobné mechanizmy a súd v Spojených štátoch prikázal Apple uvoľniť pravidlá pre App Store.

9. Výpadky internetu boli v roku 2021 citeľnejšie. Ak ich nebolo viac ako po minulé roky, tak sme ich vnímali intenzívnejšie aj preto, že väčšina našej každodennej činnosti sa odohráva počas pandémie online. Najpamätnejším bol 5-hodinový výpadok služieb Facebooku, ktorý mal dokonca dosah na globálnu ekonomiku.

10. Miliardári rozbehli vesmírny turizmus . Miliardári Jeff Bezos a Richard Branson sami vyleteli vo svojich raketách na okraj vesmíru. A turistické lety spustila aj spoločnosť SpaceX Elona Muska.

Log4j - jeden z najhorších bugov v histórii

Pred viac ako týždňom odhalili výskumníci jednu z najväčších bezpečnostných dier za posledné roky. Dostala pomenovanie Log4j a nachádza sa vo veľmi rozšírenom systéme, ktorý slúži ako základ pre podstatnú časť komerčných serverov.

Od ohlásenia chyby sa rozbehli preteky medzi IT špecialistami vo firmách, ktorí chybu plátajú a obaľujú ďalšími vrstvami ochrany, a útočníkmi, ktorí skúšajú, čo všetko sa pomocou diery dá dostať zo serverov alebo na ne uložiť.

Podľa niektorých odhadov sa pár dní po oznámení chyby stala cieľom Log4j útoku takmer každá druhá komerčná počítačová sieť na svete.

Problém bol, že chyba umožňovala útočníkom široký prístup k serverom a nie je jasné, aké všetky útoky pomocou nej dokázali vykonať.

Na chybu sú už dostupné záplaty, no bude trvať ešte dlho, kým sa podarí zaplátať všetky systémy a nájsť iné diery, ktoré si pomocou nej útočníci vytvorili.

Pre bežného používateľa internetu platia naďalej tradičné poučky. Rátajte s tým, že všetky veci, ktoré dávate online, môžu uniknúť. Preferujte služby, ktoré v minulosti dbali na bezpečnosť, a nerecyklujte heslá.

Správičky

Instagram má viac ako dve miliardy aktívnych používateľov mesačne po celom svete. Informáciu priniesla americká CNBC vďaka informácii od zamestnancov, ktorí poznajú kľúčovú metriku. Facebook už tri roky nezverejňuje počet používateľov Instagramu. Naposledy v roku 2018 oznámil, že Instagram prekročil jednu miliardu používateľov. (CNBC)

Google Area 120, experimentálna divízia spoločnosti, spustila Qaya, službu ponúkajúcu jednoduché weby pre digitálnych tvorcov. Služby ako Linktree, Carrd, InstaBio, LinkInBio a ďalšie sa stávajú čoraz populárnejšími a Google skúša vlastnú verziu, v rámci ktorej sa chce odlíšiť tým, že tvorcom ponúkne aj možnosť jednoduchého e-shopu. (TechCrunch)

Meta pridáva podporu pre Messenger do Ray-Ban Stories, smart okuliarov do Facebooku, ktoré spoločnosť uviedla na trh pred niekoľkými mesiacmi. Udeje sa to prostredníctvom aktualizácie softvéru a vo výsledku umožní používateľom odosielať a prijímať správy, telefonovať cez Messenger alebo nechať si správy čítať nahlas. (The Verge)

Spotify pridáva hodnotenie podcastov vo svojej aplikácii. Má to však háčik, služba dovolí hodnotiť používateľov podcast hviezdičkami od 1 do 5 iba vtedy, ak si vypočujú celý diel. Tvorcovia podcastov, ktorí používajú službu Anchor.fm, uvidia hodnotenia, až keď dostanú aspoň 10 hodnotení od poslucháčov. (Spotify)