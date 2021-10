Facebook zasiahol obrovský výpadok. Problémy majú Instagram aj WhatsApp

Príčina nie je známa.

4. okt 2021 o 18:07 Renáta Zelná

Správu priebežne aktualizujeme.

V pondelok podvečer začali viacerým používateľom na celom svete vypadávať služby spoločnosti Facebook. Problémy mali aj používatelia Instagramu a služby WhastApp, ktoré taktiež vlastní Facebook. Ide o jeden z najväčších výpadkov týchto služieb v ich histórii.

Stránky sociálnej siete sa poriadne nenačítavajú a Facebook po chvíli vyhodí upozornenie: "Táto stránka momentálne nie je dostupná. Príčinou môže byť technická chyba, na ktorej už pracujeme. Skúste stránku načítať znova."

WhatsApp a Instagram zas nenačítavajú nový obsah či správy. Pri prístupe na Instagram cez web sa zobrazí iba správa: 5xx Server Error.

Presná príčina výpadku služieb Facebooku nie je známa. Podľa služby downdetector, ktorá monitoruje hlásenia o výpadkoch od používateľov, začali problémy po piatej hodine poobede.

"Sme si vedomí, že niektorí ľudia majú problém dostať sa do našich aplikácií a produktov. Pracujeme na tom, aby sme veci dostali do normálu tak rýchlo, ako to bude možné. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti," napísal na Twitteri Andy Stone, vedúci komunikácie Facebooku.

Zamestnanci Facebooku sa podľa technologickej reportérky denníka New York Times Sheery Frenkelovej nedokážu ani dostať do budovy, aby zistili rozsah výpadku, nefungujú im totiž vstupné karty.