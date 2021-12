Systém duálneho vzdelávania nezachráni ľudské šťastie

O tom prečo vzdelávame a prečo je to na celý život

Prečo sa vzdelávame? Len preto, aby sme zaplnili trh práce? Ak ide o niečo viac, o čo? Prečo je vzdelávanie celoživotný proces a ako s ním súvisí filozofia, umenie a kultúra?

Prečo vzdelanie k "poznaniu, že niečo" (informácie, veda) a k "poznaniu ako" (zručnosti) nestačí, a prečo je potrebné učiť aj filozofickú stránku dobrého života (a to, že my a svet sme vzájomne previazaní) a tiež umeleckú stránku bytia (a to, že my a svet sme previazaní tým, že sme tzv. vtelené bytosti a naše telo nie je sekudárne, ale rovnako primárne ako naša myseľ a myslenie).

Aj dnes vás do diskusie pozývajú vedec Jaro a filozof Jakub.

V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:

