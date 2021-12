Zoom: Testujú prelomovú vakcínu proti Alzheimerovi

Týždenný podcastový prehľad nových správ z vedy.

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/podcastzoom/embed/episodes/Testuj-prelomov-vakcnu-proti-Alzheimerovi-e1b195h

Bol by to prelom. Dosiaľ sme totiž s Alzheimerovou chorobou nevedeli poriadne bojovať, no vedci teraz začali testovať novú vakcínu, ktorá sa podáva do nosa. Ak zaberie, bude to veľký krok vpred v boji s týmto ochorením.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na testovanie novej vakcíny proti Alzheimerovi, dozvieme sa, ako funguje skrývanie sa vírusu herpesu a zistíme, prečo je kivi pre nás také užitočné.

Krátke správy z vedy

Vedci vyvinuli žuvačku, ktorá môže spomaliť šírenie koronavírusu. Obsahuje totiž enzým, na ktorý sa viaže koronavírus, čím znižuje jeho obsah v slinách človeka. Infikovaný človek žuvajúci takúto žuvačku by následne nakazil oveľa menej ľudí.

Vtáky v Amazónii sa začali prispôsobovať zmene klímy. Zdá sa, že niektoré druhy schudli a predĺžili si krídla. Zároveň sa však vtáčia populácia a jej pestrosť znížili, a to platí aj pre najneprístupnejšie oblasti prakticky bez priameho kontaktu s človekom.

Astronómovia narazili na viac než tri stovky nových kandidátov na exoplanéty. Pomohol im v tom nový algoritmus, ktorý preskúmal staršie dáta z misie Kepler. Medzi kandidátmi je napríklad systém s dvomi exoplanétami veľkými ako Saturn, ktoré obiehajú nezvyčajne blízko pri sebe.

Dávny príbuzný človeka mal čosi z nás i čosi z opíc. Australopiték sediba totiž podľa nového výskumu kráčal ako človek, no dokázal liezť podobne ako opice. Naznačujú to novo objavené pozostatky staré zhruba dva milióny rokov.

