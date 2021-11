Zoom: Prečo tie isté látky škodia v klobáse a v zelenine nie

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Vypočujte si podcast

Údené a spracované mäso nie je príliš zdravé. Dokonca zvyšuje riziko rakoviny. To sú už vedecké fakty a veľa s tým nenarobíme. No ako je možné, že látky, ktoré sú problémom pri týchto mäsových výrobkoch a sú rovnako v trebárs v zelenine, v tej zelenine už neškodia? Zdá sa, že vedci to konečne vysvetlili.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, prečo sú dusitany v mäse problémom, dozvieme sa, ako českí vedci dosiahli míľnik v chémii a pozrieme sa aj na schopnosť orangutanov maľovať.

Krátke správy z vedy

Vedcov dlho trápila otázka, prečo sa bunky starajú o svoju veľkosť. Nový výskum teraz ukazuje, prečo sú bunky rovnakého typu zhruba rovnako veľké. Zväčšovanie buniek totiž vedie k úpadku ich funkčnosti, konkrétne u kmeňových buniek. Napríklad krvné kmeňové bunky strácajú pri zväčšovaní svoju schopnosť obnovovať červené krvinky.

Nový model pomôže výskumníkom hľadať exoplanéty podobné Zemi. Dokáže totiž predvídať, či na novoobjavenom telese môže fungovať tektonika podobná ako na tej našej. Bez nej by telesá neboli vhodné na život.

Záhadné vesmírne teleso Oumuamua zrejme nie je veľkým kusom vesmírneho ľadu. Jedna z hypotéz totiž tvrdila, že tento medzihviezdny návštevník mohol byť pozostatkom z telesa podobného ako naše Pluto. Nová štúdia hovorí, že takýchto exoPlút je v našej galaxii málo a toto vysvetlenie je nepravdepodobné.

Kozmický prach môže byť zdrojom fosforu, ktorý je kľúčovým pre život tak, ako ho poznáme. Fosfor je totiž zásadný pre biologické molekuly, vrátane DNA aj RNA. Vedci dosiaľ predpokladali, že tento fosfor sa na Zem dostal vďaka meteoritom.

