Zoom: Prelom v boji s covidom, funguje nová tabletka

Týždenný podcastový prehľad o novinkách z vedy.

Mohol by to byť kľúčovú úspech. Náš boj s covidom stále nevyhrávame, ľudia veria nezmyslom a odmietajú očkovanie a tretia pandemické vlna medzičasom zase zabíja. No výskumníci teraz hlásia, že na covid zaberá nová tabletka: a tak dobre, že radšej prerušili testovanie, aby ju vedci mohli čo najskôr dostať k pacientom.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na tabletku proti covidu, zistíme, ako by používanie korenia a byliniek mohlo znižovať krvný tlak a dozvieme sa, aký má úbytok vtákov vplyv na ľudskú psychiku.

Krátke správy z vedy

Zlato by nám mohlo pomôcť proti baktériám. Vedci navrhujú, že drobné zlaté nanočastice by mohli zabraňovať rezistencii proti antibiotikám. Zlato by malo vytvárať akési nanoklastre, v ktorých by sa vždy nachádzalo 25 atómov zlata, a ktoré by cielili a narúšali bakteriálne bunky.

Nová hypotéza tvrdí, že tmavá hmota by mohla vytvárať ďalšiu tmavú hmotu. Platilo by to, ak by tmavá hmota pochádzala z normálnej hmoty a ďalšiu tmavú hmotu by z tejto normálnej hmoty dokázala vybudovať. Tiež by to mohlo znamenať, že na konci vesmíru už zostanú len častice tmavej hmoty.

Na budúci rok chce NASA otestovať našu planetárnu obranu. Do jednej z planétok narazí vesmírna loď a americký úrad bude sledovať, ako to zmení jej dráhu. Tento test by mal ukázať, či to je efektívny spôsob, ako teleso odkloniť z jeho dráhy.

Včely sa upozorňujú na nebezpečenstvo. Vedci teraz odhalili zvuk, ktorým včely upozorňujú ostatných jedincov na útok sršňov. Zároveň je to signál, ktorým sa úľ koordinuje pri spoločnej obrane pred týmito predátormi.

